Mehmetçik, Hakkâri’de çığ eğitimi yaptı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkâri’de görev yapan askerlerin, çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitim yaptığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hakkâri’de bulunan Dağ Komando Tugay Komutanlığımız, çığa karşı dikkat edilecek hususlar ve çığ durumunda yapılacak arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin eğitimler icra etti” denildi.

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