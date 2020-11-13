Mehmet Özhaseki: Ak belediyelerimiz tarihe sahip çıkıyor (2)

OTOPARK AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bursa’da temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki, Karacabey Belediyesi’nin eski vergi dairesinin bulunduğu alana yaptığı 6 katlı otoparkın açılışını gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki’nin yanı sıra açılışa AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey Başkanı Ertem İşcan, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘KENDİ İÇLERİNDE MÜTHİŞ BİR UYUM VAR’

Bursa’daki bütün belediyelerin birbiriyle çok uyumlu olduğunu ifade eden Mehmet Özhaseki, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız toplantılarda, tecrübeli belediye başkanı arkadaşlarımızın illere giderek oradaki projeleri bir kez daha gözden geçirip, yapılacaklar konusunda istişarede bulunmak için Bursa’dayım. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kendi içlerinde müthiş bir uyum var, gayret var. Neticesinde de Bursa’mıza hizmet var. Burada anketler de yaptırdık. Bursa’da ve ilçelerimizde yaptırdığımız anketlerde gördük ki her birinde memnuniyet var. Seçimlerden sonra yapılan çalışmalar takdirle karşılanmış” dedi.

‘ZAMANIN RUHUNU OKUMAK LAZIM’

Otoparkların günümüzde ihtiyaç olduğunu belirten Özhaseki, “Günümüzde belki de hiç akla gelmeyecek bir şey olan otoparklar müthiş bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı. Eski kadim şehirlerde, dar sokaklarda, küçük mekanlarda arabaların bile geçmesi zor olan yerlerde böyle bir ihtiyaç yoktu. Ama şimdi günümüzde var. Birçok evde artık birden fazla araba ihtiyaç olmaya başladı. Eski yönetmeliklerde 3 daireye 1 otopark gösterme yeterliyken, nihayetinde bakanlık dönemimde her daireye bir otopark koymak mecburiyetini getirerek devam ettiriyoruz. Zamanın ruhunu okumak lazım. Değişimleri takip etmek lazım. Eğer değişimleri takip edip, ihtiyaçlara karşılık verebilirsek insanlar mutlu oluyorlar” diye konuştu.

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