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Sporla 7 yaşında tanışan 7 yaşındaki genç okçu Mehmet Efe Çevik, Milli takıma girmek için çok çalışıyor

Mehmet Efe Çevik

HABER MERKEZİ

Mehmet Efe Çevik 7 yaşında okçuluk ile tanıştığı Ankara da, birçok müsabakaya katıldığı her yaş kategorisinde azim ve disiplin ile çalışmanın karşılığını elde ettiği başarılarla aldı.

Bunlardan bazıları Ankara zirve okçuluk açık hava yarışması 13-14 yaş kategorisi 1. şu olarak altın madalya ile kendini ödüllendirdi. Yine 13-14 yaş Türkiye şampiyonasında onlarca rakibini eleyerek yarışmayı 7’ncilik ile tamamladı. Şu anda yıldızlar kategorisinde yarışan Mehmet Efe Çevik milli takıma katılmak için ter dökmeye devam ediyor.

Bu konuda konuşan antrenör İsmail Çabuk “Mehmet Efe’nın en kısa amanda Milli takıma gireceğini göreceğiz. Bu genç okçumuz, Mete Gazoz’un yolunda ilerliyor” diye konuştu.

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