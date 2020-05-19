Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıldönümü ve yaklaşmakta olan Kadir Gecesi münasebetiyle bir basın açıklaması yayınladı.

Özerkan; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşu, gerçek kimliğine bürünüşü, özgür ve müreffeh bir geleceğe yürüyüşünün temel taşıdır. 101 yıl önce bugün bu toprakları bizlere vatan yapmak için Samsun’dan yola çıkan ve tüm yurda dalga dalga yayılan istiklal ve istikbal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs’ı, Gençlik ve Spor Bayramı olarak gençlerimize armağan eden başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarından seve seve vazgeçen şehitlerimizi özlem, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMIMIZ TÜM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN.”

“11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif”in son günlerini yaşadığımız ve bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi’nin, ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, bizimle birlikte tüm dünyayı kasıp kavuran salgın tehlikesinin önlenmesine vesile olmasını, tüm hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı öncelikle sağlık ve huzur içinde eda edecekleri bir Ramazan Bayramı’na eriştirmesini Cenab-ı Haktan dileriz.” dedi.