Mehmet Ali Erbil yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı

Mustafa KANLI- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te vatandaşlar yeni yıl girerken alınan tüm güvenlik önlemleri ve uyarılara rağmen, kent dakikalarca silah sesleri ile yankılandı. İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs...