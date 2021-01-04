İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-KAÇIŞ sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı.
Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Erbil, ayağa kalkarak yürümeye başladı. Erbil, hayranlarını sevindirecek o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
(FOTOĞRAF)
Mehmet Ali Erbil yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-KAÇIŞ sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, yürüdüğü anların görüntülerini paylaştı.