Mehmet Ali Erbil koronavirüs testi yaptırdı

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-ÖZEL bir hastanede koronavirüs testi yaptıran Erbil hastane doktoru ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Erbil, test sonucunun negatif çıktığını sosyal medyadan duyurdu.
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