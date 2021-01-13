Mehmet Ali Erbil koronavirüs testi yaptırdı

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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-ÖZEL bir hastanede koronavirüs testi yaptıran Erbil hastane doktoru ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Erbil, test sonucunun negatif çıktığını sosyal medyadan duyurdu. 
 

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