Mehmet Ali Erbil koronavirüs testi yaptırdı

RESTORASYONU SÜREN BURÇ VE KİLİSELERDE İNCELEME Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, restorasyon çalışmalarına devam edilen Diyarbakır Surları, Ben-U Sen Burcu, Yedikardeş Burcu,...