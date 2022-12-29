Mehmet Akif Ersoy Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

- Reklam -

Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde ölümünün 86. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy, şiir dinletisi ve canlandırma ile anıldı. Girişte milli şaire ait fotoğraf sergisi yer aldı. Bestekar Yücel Arzen tarafından türküler seslendirildi.

HAZAL ERGEN

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, İstiklal Marşı yazılışı ve şiir dinletisi Mamak’ta AK Parti Gençlik Kolları kapsamında gerçekleştirildi. Alegorik anlatımla ölümünün 86. yıl dönümünde, Ersoy’un hayatından kesitler sergilendi.

Dini ve Edebi Yönü

Mehmet Akif Ersoy baba tarafından Arnavut, anne tarafından Özbek asıllı şair, vaiz, hafız, veteriner, milletvekili, Kur’an Mütercimi, Fatih Medresesi’nde hocalık yapmış Mehmet Tahir Efendi olarak biliniyor. Mehmet Akif, ilk din ve Arapça bilgilerini babasından aldı. Yüksek öğrenimini Halkalı Baytar Mektebi’nde yaptı. Burayı birincilikle bitirdi. 4 yıl kadar Rumeli, Arnavutluk ve Arabistan’da çalıştı. Halkalı Ziraat Mektebi’nde kompozisyon, üniversitede edebiyat dersleri verdi. İkinci Meşrutiyet ilan edildikten sonra halkı uyandırmak ve İslam Birliği’ni sağlamak üzere Sırat-ı Müstakim ve Sebilür-Reşat adlı din dergilerinde şiirler, din ve edebiyat üzerine yazdı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’ya gitti. Bu savaştan yenik çıkmamız üzerine İslam birliği ülküsünün gerçekleşemeyeceğini anladı. Anadolu’ya geçerek Bolu’dan Ankara’ya kadar camilerde halka vaazlar verdi, Milli Mücadele’yi destekledi. Bunu desteklemesi Hikmet Sami Türk’e göre ‘gençliğinde İslam dininin, Osmanlı İmparatorluğu’nun birliğini koruyacağına inandığı’ içindi. İmparatorluğun parçalanmaktan kurtulamaması üzerine ise, bu tezinden vazgeçti. Hikmet Sami Türk, buna da şu yorumu getirdi: ‘Akif, Birinci Dünya Savaşı yenilgisini ve Arap dünyasında karşılaştığı tepkileri gördükten sonra, İslam birliğinin gerçekleşemeyeceği anlamıştır.’

- Reklam -



Tarihi Kişiliği Gelişti

Birinci Millet Meclisi’nde Burdur milletvekili oldu (1920). İstiklal Marşı yazılması için TBMM yarışma açtı. Buna 724 şiir geldi. Katılanların bir bölümünün milletvekili olduğu belirtiliyor. Mehmet Akif ise, ortada para ödülü olduğu için katılmayı doğru bulmuyordu. Atatürk’ün isteği, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in mektubu üzerine Akif ikna oldu, şiirini 15 gün sonra gönderdi. Yapılan değerlendirmede birincilik ödülü Mehmet Akif’in yazdığı şiire verildi. Mecliste Tanrıöver, dört kez arka arkaya okudu, büyük bir coşkuyla karşılandı. TBMM’nin 12 Mart 1921 günlü oturumunda bir kez daha okundu, oylandı ve kabul edilmesinin ardından bir kez daha ayakta okundu, dinlendi. Akif, şiiri kahraman ordumuza adadı, hiçbir kitabına almadı.

Kitabına almadığı bir şiir de Tevfik Fikret‘in;

“Toprak vatanım, nev’i beşer milletim insan,

İnsan olur ancak buna izanla inandım,

Şeytan da biz, cin de, ne şeytan, ne melek var.

Dünya dönecek cennete insanla inandım”

dizelerine kızıp, kendisini suçlayan şiirleri oldu. Fikret’in büyük şairliğine duyduğu saygıdan dolayı Fikret için yazdığı suçlayıcı şiirleri Safahat’a almadı. Ama bu kavga “Tevfik Fikret-Mehmet Akif kavgası münasebetiyle: Sebilürreşatçıya cevap” başlığıyla Sabiha Zekeriya Sertel’e kitap yazdırdı (1940).

Milli Kimliği Dikkat Çekti

Şapka Kanunu çıkınca Mısır’a gitti. Onun şapka giymemek için gittiği konuşuldu. Hikmet Sami Türk, buna şu yorumu getirdi:

“Akif’in Kurtuluş Savaşı’nda duyduğu heyecanı, Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan yeni süreç içerisinde duymadığı açıktır. Türkiye’de devrimlerin arka arkaya yapıldığı bir sırada Mısır’a gitmesi ve orada uzun süre kalması, bu tür iddiaların ortaya atılmasının başlıca nedenidir. Fakat bu davranışı hatalı olsa da, devrimlere karşı herhangi bir hareketi yoktur, herhangi bir çıkışı yoktur.”

Buna Hasan Pulur şunu ekledi: “Mısır’da hastalanan, bitkin halde İstanbul’a gelen Mehmet Akif’in vapurdan inerken başında şapkası vardı.” Kahire’de Türk edebiyatı okuttu. 1935’te başlayan siroz hastalığı nedeniyle Haziran 1936’da yurda döndü. Yaşamını siroz hastalığından 63 yaşında yitirdi.

“Mısır’daki Anıları Okunmalı”

Milli şairden birkaç dizi okuyan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: “ Mehmet Akif Ersoy’u ne kadar ansak dizelerini okusak da azdır. Milli şuuru halka aşılamış, İstiklal Savaşı kazanılmış, devlet ve kanunlar kurulmuş, ne hikmetse Akif kendini Mısır’da bulmuş. Mısırdaki sürgün yıllarını incelemenizi, okumanızı tavsiye ediyorum” sözlerini kullandı.

Ankara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, İl Gençlik Kolları Başkanı Efe Demirhan, İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Belediye Başkanı Murat Köse ve Gençlik Kolları Teşkilatı Mehmet Akif Ersoy’u anma programına katıldı.