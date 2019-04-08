17.7 C
Ankara
8 Nisan 2019
Ana Sayfa Dış Haberler Meghan, Kraliçe'nin Doktorunu Reddetti
Sussex Düşesi, ilk çocuğunun doğumunu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanının gerçekleştireceğini açıkladı.
Sussex Düşesi, ilk çocuğunun doğumunu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanının gerçekleştireceğini açıkladı.
Dış Haberler

Meghan, Kraliçe’nin Doktorunu Reddetti

Editör Editör

-

6
0

İngiltere kraliyet ailesinin veliaht prenslerinden Sussex Dükü Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan ve altı aylık hamile olan Meghan Markle, Kraliçe’nin dünyaca ünlü doğum uzmanlarını reddetti.

Sussex Düşesi, ilk çocuğunun doğumunu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanının gerçekleştireceğini açıkladı.

Mail on Sunday gazetesinin ”Meghan Kraliçe’nin Doktorlarını Beğenmedi” başlığıyla manşetten verdiği haberde, altı aylık hamile olan 37 yaşındaki Sussex Düşesi, ilk bebeğinin doğumuna Kraliçe Elizabeth’in kadın doğum uzmanlarının girmesini istemediği belirtildi. Markle, doğumu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanı ve ekibinin gerçekleştirmesini istediği belirtildi.

Kraliyet doktorlarından Jinekolog Alan Farthing ve Guy Thorpe-Beestone’un riskli doğumlar konusunda uzman olduğu belirtilen haberde, Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın üç çocuğunun doğumunu gerçekleştirmelerine rağmen Sussex Düşesi’nin doğumunda görevlendirilmedikleri kaydedildi.  

KRALİYET AİLESİ’NDE GELİNLER KAVGASI

İngiliz basını ayrıca İngiliz Kraliyet Ailesi’nin iki gelini Kate Middleton ile Meghan Markle arasındaki  suların bir türlü durulmadığına dikkati çekiyor.

Prens William’ın eşi Kate Middleton ve Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın arasının açık olduğu iddia edilirken, iki eltinin arasındaki sorunlar, Meghan Markle ve Prens Harry’nin saraydan taşınmasına neden olduğu ifade ediliyor. Dünyanın en ünlü eltilerinin arasındaki ilişkinin neden böyle olduğu ve kavganın nedeni  ise hala bilinmiyor. 


Önceki İçerikUkrayna’da gündem Zelenskiy-Poroşenko tartışması
Sonraki İçerikMicrosoft eğitim etkinliğinde Türkiye’ye ödül
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Dış Haberler

Ukrayna’da gündem Zelenskiy-Poroşenko tartışması

Editör -
Ukrayna, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Vladimir Zelenskiy ile Petro Poroşenko'nun statta yapılması beklenen canlı yayın tartışmasına odaklandı.
Devamını Oku
Dış Haberler

May net konuştu: Mümkün değil

Editör -
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden “anlaşmasız ayrılmayacağını” söyledi.
Devamını Oku
Dış Haberler

İngiltere’den internet ayarlarına düzenleme

Editör -
İngiltere’deki tüketici hakları kuruluşları, başta Facebook ve Google olmak üzere internet üzerinden zararlı içerik paylaşımlarına izin veren tüm teknoloji şirketlerine ceza uygulayacak yeni bir düzenleme hazırladı.
Devamını Oku

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Haberler Kaçmaz!

Sussex Düşesi, ilk çocuğunun doğumunu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanının gerçekleştireceğini açıkladı.

Meghan, Kraliçe’nin Doktorunu Reddetti

Editör -
Sussex Düşesi, ilk çocuğunun doğumunu kendisinin seçtiği bir kadın doğum uzmanının gerçekleştireceğini açıkladı.
Ukrayna, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Vladimir Zelenskiy ile Petro Poroşenko'nun statta yapılması beklenen canlı yayın tartışmasına odaklandı.

Ukrayna’da gündem Zelenskiy-Poroşenko tartışması

Theresa May

May net konuştu: Mümkün değil

İngiltere’deki tüketici hakları kuruluşları, başta Facebook ve Google olmak üzere internet üzerinden zararlı içerik paylaşımlarına izin veren tüm teknoloji şirketlerine ceza uygulayacak yeni bir düzenleme hazırladı.

İngiltere’den internet ayarlarına düzenleme

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71