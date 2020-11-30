Mega projenin tabliyeleri, Gelibolu’ya ulaştı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) – ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı’nca 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımına hızla devam edildiği, 3 mega blokun Gölcük Çimtaş Tesisleri’nden Gelibolu’ya getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hizmete girdiğinde dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşasının sürdüğü bildirildi.

Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99 oranında tamamlandığı belirtilerek, “Ana kablo tel imalatları tamamlanırken; tel demet imalatında yüzde 89 gerçekleşme sağlandı. Ayrıca fabrikada tabliye imalatları kapsamında panel imalatında yüzde 92, blok imalatlarında ise yüzde 45 gerçekleşme sağlandı” denildi.

MEGA BLOKLAR DEPO SAHASINDA

Fabrikada tamamlanan 3 mega blokun, Gölcük Çimtaş Tesisleri’nden Gelibolu Tabliye Depo sahasına getirildiği bildirilen açıklamada, “Kedi Yolu Montajının tamamlanması ile mega blok olma özelliğine sahip, 48 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 700 ton ağırlığındaki tabliyenin gerekli hazırlıkların ardından montajına başlanılacak” denildi.

Ayrıca köprünün ayaklarının yüksekliğinin, Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi 300 metrelik Eyfel Kulesi’ni geçtiği kaydedildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI 6 DAKİKA GEÇİLECEK

Çanakkale Boğazı’nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacağı, köprü sayesinde Çanakkale Boğazı’nın 6 dakikada geçilebileceği vurgulandı.

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