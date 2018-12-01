CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, iktidarın gazetecileri nefes alamaz hale getirdiğini söyledi.

Medyada Yaşanan Hak İhlalleri Raporu’nun Kasım ayına ilişkin verilerini açıklayan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, raporunu ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’dan kovduğu CNN Muhabiri Jim Acosta’ya ithaf etti.

“GERÇEĞİ DUYMAK İSTEMİYORLAR”

Gazetecilerin dünyanın her yerinde iktidarların hedefi olduğunu belirten Yarkadaş, “Devletleri yönetenler, gerçeğin kendilerine hatırlatılması ve halka anlatılmasından nefret ediyorlar” dedi.

Türkiye’deki iktidarın temsilcilerinin de bu anlayışın bir parçası olduğunu belirten Yarkadaş, “Elimdeki veriler bunun en somut göstergesi… Türkiye’de görev yapan gazeteciler Kasım ayında da baskıya maruz kaldı, gözaltına alındı ve tutuklandı” ifadesini kullandı.

“DAĞITIM TEKELİ, CİDDİ BİR SORUN”

Medyada Yaşanan Hak İhlalleri Raporu’nun Kasım ayına ilişkin verilerini açıklayan Yarkadaş, “Türkiye’de yayımlanan tüm gazete ve dergiler, Turkuvaz Dağıtım’a mecbur bırakıldı. Yay – Sat’ın kapanması ve Turkuvaz Dağıtım’ın tekel haline gelmesi, medya açısından ciddi bir riski de beraberinde getiriyor” dedi.

“BASKILAR ARTIYOR”

Yarkadaş, medyada yaşanan hak ihlallerini ise şöyle dile getirdi:

“2018 yılının Kasım ayında, 1 gazeteci ifade verdi, 29 gazeteci hakim karşısına çıktı. 6 gazeteci gözaltına alındı, 3 gazeteci tutuklandı, 10 gazeteciye ise 39 yıl 11 ay hapis cezası verildi. 1 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı, 2 gazeteci hakkında ise dava açıldı. 2 gazeteci ise hakarete uğradı ve darp edildi. 1 gazetecinin konuk olacağı söyleşi engellendi. 1 yönetmen gözaltına alındı. 28 değişik haberin yayınlandığı 170 sitedeki haberlere mahkeme kararıyla erişim engeli konuldu. 1 habere yayın yasağı konuldu. ANKA Haber Ajansı ekonomik kriz yüzünden kapandı. 1 gazete 18 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. 1 gazeteye 100 bin liralık dava açıldı.”

AĞIR BEDEL

Yarkadaş, “Rapordan da görüleceği üzere, gerçeğin peşine düşmenin bedeli ağır bir hale geldi. İktidar, gerçeği anlatanları susturmak için baskının dozunu artırıyor” dedi.