Son yıllarda medya hayatımızda önemli yer tutuyor. Hiçbir makale, hiçbir kitap yazmamış kimseler bile klavyenin başına geçince arslan kesiliyor.



Medyada karşınızdaki insanın gözlerine bakmak mecburiyetiniz olmadığı için daha rahat oluyorsunuz. Hatta daha cesur. Bu bir yere kadar anlaşılır ve hoş görülebilir.



Ancak bu cesareti kabalık, hatta saldırganlık derecesinde abartanlar da pek çok. Akıl almaz hakaretler, tehditler, sin-kefli küfürler.

Bir de kahramanımız kendi adına hesap açmamış da çakma isimle yazışıyorsa… Tutmayın artık kahramanımızı. Aklına ne gelirse yazıyor. Hain, satılmış, din düşmanı, Atatürk düşmanı, Amerikan uşağı, Rus uşağı, iktidarın uşağı… Aklınıza gelen bütün suçlamalar.. Bütün küfürler…

Son yıllarda bu tür hakaret ve tehditler özellikle devlete ve devlet büyüklerine karşı yapıldığında soruşturma açıldığını biliyoruz. Hatta birkaç aydan beri bazı paylaşım siteleri soruşturmadan kurtulmak için yeni hesaplar açmayı öneriyorlar.



Biz, Türk Tarihçiler Birliği, Osmanlıca Dersleri1 gibi yönettiğimiz sitelerde çakma adlarla açılmış olan hesapların silineceğini duyurduk. Ancak 18 binden fazla üyesi olan bir sitede bunu takip etmek de kolay değil. Üyelerin bir kısmı biraz çekingenlik veya biraz aşırı emniyet düşencesiyle isimlerini veya soy isimlerini kısaltarak üye olmuşlar. Nvn, Snm, Çyr gibi kısaltmalar kullanmışlar. Bir kısmı da Kpss, Bff, Ebyt gibi kendileri ile ne ilgisi olduğunu anlayamadığım kısaltmaları çakma isim olarak kullanarak siteye üye olmuşlar. Her şeye rağmen bu kişilerin çekingenliğini veya endişesini anlamak mümkün.



Ama yine de biz bu kimseleri onaylamıyoruz. Şöyle düşünüyoruz: Madem ki biz gerçek kimliğimizle herkesin huzuruna çıkıyoruz, bize gelenler de gerçek isimleri ile gelsinler.



Esas problem ise çakma isimlerle sosyal medyaya girip ahkam kesen, kabadayılık yapan mafya bozuntuları. Bazıları bunlara Ak Trol, bazıları Kızıl Trol gibi adlar takıyorlar. Bir yerden aylık alıp almadıklarını bilmesek bile bu kişilere saygı duymadığımız kesin. Söyledikleri ne olursa olsun, gerçek ismini veremeyecek kadar korkak kimseler bunlar. Veya kimliklerini ortaya koyamayan yasa dışı teröristler.



Gezi Parkı olayları sırasında kendisini sosyal medyadan tanıdığım bir bayan Facebook sayfasında şöyle yazıyordu:

-“Ben şu anda Karaköy’deyim. Polis halkın üzerine ateş açmış. En az 300- 400 kişi ölmüş. Sokaklarda oluk oluk kan akıyor. Lütfen arkadaşlara acilen duyurun”. Sonra baktım en muhalif kanalda bile böyle bir olay yok. Olay tamamen bir ajitasyon, bir kışkırtma.

Koronavirüs İran’da can almaya başladığında bu tipler sosyal medyada yalan haber üretiyorlardı: “Ankara’da 80 kişi ölmüş, iktidar bunu gizliyor. Lütfen acilen arkadaşlara duyurun! Bu yalanlardan belki 20 gün sonra İstanbul’da ilk Koronavirüs kaybını yaşadık.



Çakma hesaplarla sosyal medyanın kirletilmesi nasıl önlenilir? Ne gibi tedbirler alınabilir? Çakma isimler gerçek isimler bir takım rümuzlarla değil de gerçek isimlerden seçilirse bunu anlamak mümkün mü? Hasan Kırmızı adına Mehmet Yeşil dese ve o şekilde Facebook veya Yahoo üyeliği alsa bunu kim ve nasıl anlayabilir? Herkes TC numarası ile üye olsun denildiğinde bu haberleşme hürriyetini kısıtlayacak bir durum yaratır mı? Yaratmaz mı?



Bu sorular ve daha pek çok teknik detay, kanun koyucu irade olan TMMM’nde görüşülür ve bu iş bir yasal zemine oturtulur.

Vatandaş olarak çakma isimlerden ve bunların sosyal medyayı kirletmelerinden bir an önce kurtulmak istiyoruz. Koronavirüs salgını ile savaş verdiğimiz bu günlerde sosyal medyanın da temizlenmesi bütün iyi niyetli vatandaşların ortak dileğidir.

Sağlık ve esenlik dolu günler diliyoruz. Biz Bize Yeteriz. Evde kal Türkiye.