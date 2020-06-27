Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara yolu taşıma yönetmeliğine yönelik bir dizi yeni kararlar yayımladı. Buna göre, koronavirüs ile mücadeledeki normalleşme sürecinde, yolculara sıcak ikram yapılmaması, ikram edilen yiyecek ve içeceklerin ambalajlı olması şartı getirildi.