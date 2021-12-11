Medipol Başakşehir – Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)

Mamak Belediyesi, Köktuğ Kazak Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30.yılını muhteşem bir konserle kutladı. Başkentin kültür durağı olan Musiki Muallim Mektebi’nde, sanat yönetmeni Kazakistan Cumhuriyeti'nin Özel ödüllü Sanatçısı Tursınhan Karakojayeva ‘nın şefliğinde, millî enstrümanlar eşliğinde Kazak ezgileri, şarkıları ve danslarıyla Sazgen topluluğu Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşattı.