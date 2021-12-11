- Reklam -
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Medipol Başakşehir – Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kazakistan’ın Bağımsızlığı Mamak’ta Kutlandı
Mamak Belediyesi, Köktuğ Kazak Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30.yılını muhteşem bir konserle kutladı. Başkentin kültür durağı olan Musiki Muallim Mektebi’nde, sanat yönetmeni Kazakistan Cumhuriyeti'nin Özel ödüllü Sanatçısı Tursınhan Karakojayeva ‘nın şefliğinde, millî enstrümanlar eşliğinde Kazak ezgileri, şarkıları ve danslarıyla Sazgen topluluğu Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Akkuyu NGS sahasında 1’inci ünitenin pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor
Mustafa ERCAN/GÜLNAR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesine ait pompa istasyonunun temel plakasının yapımına...
Taksiciler Odası Başkanı: mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
Mikail BIYIKLI- Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının durdurulması...