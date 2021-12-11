- Reklam -
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Medipol Başakşehir – Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri kaydedildi
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, “İhracatımız geçen yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve Cumhuriyet...
(ÖZEL) Toprak Razgatlıoğlu: İnşallah seneye tekrar dünya şampiyonu olmak için mücadele...
- Milli sporcu, Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) Monako'da düzenlediği törende ödül aldı Uğur DEMİRKIRDI - MONAKO / DHA - Dünya Superbike Şampiyonası'nı (WorldSBK) kazanarak hem kariyerinin...
Ocak-kasım döneminde 26,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı
Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)-ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde, kasım ayı ihracatı yüzde...
Mardin’de otomobil ve motosiklet refüje çarptı: 1’i bebek 4 yaralı
Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Ters dönen araçtaki 1'i bebek 3 kişi ile refüje çarpan motosikletli yaralandı. Kaza,...