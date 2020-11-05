Medikal Ürünler Fuarı İstanbul’da pandemi kurallarıyla açıldı

Gülseli KENARLI – Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) PANDEMİ nedeniyle ara verilen yüz yüze fuarları geçtiğimiz ay yeniden düzenlemeye başlandı. TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen Expomed Eurasia Fuarı kapılarını, pandemi önlemleri altında açtı. Fuarda pandemi nedeniyle kullanımı artan maske, tulum, eldiven gibi tek kullanımlık tıbbi ürünlerle, sarf malzemeleri, hastane ekipmanlarından solunum cihazlarına kadar çeşitli ürün grupları sergileniyor. Fuarda sergilenen dikkat çekici ürünler arasında ise yerli üretim olan infüzyon yani serum makinesi ile yine aynı firma tarafından üretilen beslenme pompaları yer aldı. Iğdır’da kurulan fabrikada yerli ve milli olarak üretilen beslenme pompaları ve infüzyon makinelerine yurtdışından da büyük ilgi olduğu bildirildi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Fuar koronavirüs önlemleri çerçevesinde kapılarını açtı. Fuarın girişine ateş ölçüm cihazları yerleştirildi. Geniş alana kurulan davetiye masalarında HES kodu kontrolleri yapıldı. Kurulan dijital ekrandan fuar içindeki kalabalığın anlık takibi yapılıyor. Fuar içinde sık sık maske, mesafe, temizlik uyarıları yapılıyor. Fuar içinde bulunanların sayısı kurulan ekranla anlık olarak takip ediliyor. Ayrıca fuar, MyTüyap mobil uygulaması üzerinden alınan davetiye ile fuarı mobil olarak ziyaret edilebiliyor.

Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, “Burada 2500 metrekarelik bir giriş alanı yaptık ki sosyal mesafe korunabilsin, normal şartlardaki giriş alanımızdan çok daha büyük bir alan. Gelen herkesin öncelikle ateşini ölçüyoruz, HES kodunu kontrol ediyoruz, HES kodu riskli olanı fuar alanına almıyoruz. Fuar alanında sürekli maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapılıyor. Her tarafa dezenfektan malzemeleri konuldu. Bunun dışından bütün katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize sosyal mesafeye, maskeye, kurallara uymaları yönünde telkinlerde bulunuyoruz. Onun yanında da Türk Standartları Enstitüsü ile çalışarak ‘Kovit-19 Güvenli iş yeri belgesi’ aldık. Bu paralelde güvenli fuarlarımız devam ediyor” dedi.

YERLİ ÜRETİM GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Serum ve ilaçların damar yolundan düzenli bir şekilde, istenilen oran ve sürede verilmesini sağlayan ilk yerli infüzyon makineleri ve beslenme pompaları ilk kez fuarda görücüye çıktı. Iğdır’da 6 bin 480 metrekare alana kurulan infüzyon ve beslenme pompası fabrikasında üretilen bu iki makine, hastalar için hayati öneme sahip. Yazılımı dahil yerli olan bu iki ürün kullanım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Bugüne kadar ithal edilen cihazların yurt dışındaki emsallerden teknolojik olarak çok daha üstün ve kullanıcı dostu olduğu belirtilen iki ürün için aylık 15 bin adet sipariş de verilmiş durumda.

Firmanın teknik koordinatörü olan aynı zamanda cihazların yazılımlarını geliştiren Dr. Hakan Hatipoğlu, şunları söyledi:

“Bu cihazın özelliği android ya da ios benzeri bir kullanıcı ara birimine sahip olması. Bu kullanıcı ara birimi sayesinde cihazın kullanımı çok kolay ve bir eğitim gerekmiyor. Cihaz diğer gelişmiş Avrupa ve Amerikan menşeili cihazların sahip oldukları tüm özelliklere sahip. Tamamen yerli bir yazılıma sahip bir cihaz. Bu açıdan bakıldığında belki de dünyanın en kolay kullanılan infüzyon pompası. Cihaz çok rahat bir şekilde ikonlar yardımı ile kullanılıyor. Normal serumun ayarlanması çok zordur, sabit bir miktarda verilmesi gereken ilacı sabit olarak veremeyebiliyor. Bundan dolayı mutlaka infüzyon pompasının kullanılması gerekiyor. Micheal Jakson’ın ölüm sebepleri arasında infüzyon pompasının kullanılmaması var. Çünkü tansiyon düştüğü zaman vücut ilacı çok daha hızlı absorbe edebiliyor vücut. Beslenme cihazında ise, Alzheimer hastalarının kullanması zorunlu. Çünkü Alzheimer hastaları belli bir süre sonra yutkunamıyorlar. Mecburen beslenme pompası kullanmak zorundalar.” diye konuştu.

27’inci kez düzenlenen Expomed Eurasia Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma, Rehabilitasyon, Laboratuvar Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı 7 Kasım’a kadar açık kalacak.

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