Avrupa’nın 1 numaralı elektronik perakende şirketi MediaMarkt Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Seçil Namruk getirildi.

MediaMarkt Türkiye’nin yeni İnsan kaynakları yönetmeni Seçil Namruk oldu. Profesyonel iş hayatına 2002 senesinde Merck Sharp & Dohme’da başlamış olan Namruk, 2007 – 2011 seneleri arasında Nike bünyesinde Türkiye ve İsrail’den sorumlu İnsan kaynakları Departmanı’nda görev adı. 2011 – 2013 senelerinde Bunge’nin Türkiye İK Ülke Müdürlüğünü yürüten Seçil Namruk, sonrasında KPMG Türkiye bünyesine katılarak İnsan kaynakları ve İç İletişim yönetmeni olarak görev yaptı. 2017 senesinde PepsiCo’nun Uluslararası İK Çözümleri liderliğini üstüne alan Namruk, artık MediaMarkt Türkiye’de İnsan kaynakları Departmanı’nın başına getirildi.

Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Jeofizik Mühendisliği üzerine lisans eğitimi alan Seçil Namruk, Marmara Üniversitesi CSF La Salle & Maine Üniversitesi’nde İşletme ve Yönetim üzerine MBA programını tamamladı.