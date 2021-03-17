Medeniyet okumaları belgeleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (DHA) – Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle gerçekleştirilen Medeniyet Okumaları projesine katılan öğretmenlerin ödül ve belgeleri dağıtıldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED), Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği, 48 öğretmen, 550 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Medeniyet Okumaları belge ve ödülleri sahiplerini buldu.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında yüz yüze eğitim olduğu bir dönemde başlayıp salgın döneminde internet ortamında sürdürülen Medeniyet Okumaları projesinde okunan eserler; Şehir, Dil-Kimlik, Göç, Coğrafya-Tarih, Din, Bilim-Düşünce-Felsefe alt başlıklarıyla 6 tema çerçevesinde seçildi ve tahlil edildi. Öncelikli olarak öğretmenlerin okuyup uzmanlar eşliğinde yapılan değerlendirme sonrasında öğrencilerin de dâhil olduğu kapsamlı bir okuma faaliyetini sağlayan projenin son aşamasında, emeği geçen yönetici öğretmenler ödüllendirildi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı Ekrem Erdem, Kağıthane Belediye Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır ve ödül alacak öğretmenler katıldı. Kaymakamlık tarafından “Başarı Belgesi”, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından “Teşekkür Belgesi” ve hediye olarak bünyesinde çıkan dört dergi (Dil ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Olağan Şiir, Olağan Hikâye), Kağıthane Belediyesi tarafından hediye kitap verilecek. Öğretmenlere ödül ve belgelerini Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç verdi.