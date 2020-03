CHP’li Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözleri Meclis’i karıştırmış, Ak Partili ve CHP’li milletvekilleri tekmelerin yumrukların havada uçuştuğu bir kavgaya tutuşmuş, yaralananlar olmuş.

Çok üzücü ve kaygı verici bir olay bu.

Tüm milletvekillerine, Meclis’te geçmişte işlenen üç cinayeti hatırlatıyor ve “Lütfen sakin olun!” diyorum.

++

Cinayetlerin en yakın tarihlisi 30 Ocak 2001’te yaşandı.

İçtüzük değişikliği görüşmelerinde DYP ve MHP’lilerin Genel Kurul’da başlayan kavgası kuliste de sürdü.

Bu sırada DYP Şanlıurfa Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu kalbini tutarak yere yığıldı.

Aldığı yumruk darbeleri ve duyduğu heyecan nedeniyle kalp krizi geçirdiği anlaşılan Şıhanlıoğlu hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak MHP İçel Milletvekili Cahit Tekelioğlu yargılandı ve 13 ay 13 gün cezaevinde yattı.

++

Meclis’te bir diğer cinayet 29 Mart 1989’da işlendi. Bağımsız Siirt Milletvekili Zeki Çeliker ile ANAP Siirt Milletvekili İdris Arıkan yerel bir siyasi sorun nedeniyle kavga etmeye başladılar.

Bu kavgayı önlemek isteyen Siirt’in diğer milletvekili Abdurrezzak Ceylan patlayan bir silah sesinin ardından yere düştü ve hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede Ceylan’ın İdris Arıkan’ın tabancasından çıkan kurşunla öldüğü belirlendi.

Arıkan, bu olayın ardından yargılanıp mahkum oldu, milletvekilliği de düştü.

++

Üçüncü cinayet, epeyce eski bir tarihe dayanıyor:

9 Şubat 1925’te Ardahan Milletvekili Halit Karsıalan, Meclis koridorunda vurularak öldürüldü.

İstiklal Savaşı’nda komutan olarak görev alan ve büyük başarılara imza atan Karsıalan, “Deli Halit Paşa” olarak da biliniyordu.

Bu cinayet nedeniyle Afyon Milletvekili Ali Çetinkaya suçlandı ama “meşru müdafaa” denilerek hakkında herhangi bir işlem yapmaya gerek duyulmadı.

++

Meclis, tansiyonun en yüksek olduğu yerlerden biridir.

Her an her şey olabilir.

++

Mehmet Kahya isimli gözü pek bir polis vardı. 1990’lı yıllarda Meclis’te Güvenlik Müdürü olarak çalışmıştı.

Ben de o yıllarda gazeteci olarak Meclis’te olduğum için ara sıra kendisiyle sohbet ederdik.

Kahya, Meclis’te her iki milletvekilinden birinin silahlı olduğunu belirtir, büyük olayların çıkmasından endişe ettiğini söylerdi. Ona göre, alınan tüm tedbirlere karşın milletvekilleri Meclis kulislerine ve hatta Genel Kurula silahla girmekten vazgeçmiyorlardı. Kendilerinin de onları aramaları mümkün değildi.

Şimdi durum nedir, bilmiyorum. İnşallah silahlı girişlere karşı gerekli tedbirler alınıyordur.