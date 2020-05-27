AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, 2 Haziran’da çalışmalarına başlayacak olan Meclis gündemine ilişkin, “Meclis’in gündemi son derece yüklü. Rekabet Kurumu yasası var. Yargı alanında atacağımız adımlar var. Tekliflerimizi hazırlıyoruz. Bir an önce komisyonlara indireceğiz. Tarımsal üretime ilişkin birtakım yasal düzenlemelerimiz olacak. Meslek kuruluşlarının seçimine ilişkin çalışmamız var” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, DHA’ya yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Meclis’te alınan tedbirlerin bir süre daha devam edeceğini bildirdi. Pandemi sürecini takip ettiklerini, aşağı doğru inen bir trendi gördüklerini kaydeden Bostancı, “Peyder pey bir takım açılma girişimleri oluyor. Bir program dahilinde. Onlar da kontrollüdür. Çünkü pandemi süreçlerinde çıkış; bir adım atarsınız, orada durur, bir soluklanırsınız, bir etrafa bakarsınız. Atmış olduğunuz adımın maliyeti nedir? Bunu hesap edersiniz, sonra bir adım daha atarsınız. Muhtemelen daha olumlu gelişmeler olacak. Hem toplum olarak hem de Bilim Kurulu, kanaatimce yapmış olduğu tartışmalarda mevcut verileri böyle okuyor. Biz de Meclis’te, Meclis’in olağan bir şekilde çalışmasını, bir an önce o günlerin geri gelmesini bekliyoruz. Fakat hali hazırda o aşamada da olmadığımızı da biliyoruz. O yüzden, bir takım sınırlamalar ve kısıtlamalarla birlikte çalışmak durumundayız” dedi.