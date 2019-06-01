23.2 C
Ankara
1 Haziran 2019
Ana Sayfa Güncel Haberler Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak  
Güncel Haberler

Meclis, bayram sonrası ‘asker’ ve ‘yargı’ mesaisi yapacak  

Editör Editör

-

2
0

TBMM, Ramazan Bayramı sonrası yoğun mesai yapacak. Bayramdan sonra bedelli askerliği sürekli hale getiren yasa teklifi ile yeni açıklanan yargı reformu ile ilgili kanuni düzenlemeler görüşülecek.

Meclis, mesaisine bayram tatilinin ardından 11 Haziran Salı günü, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri ile başlayacak. Meclis’teki siyasi partilerin ortak kararıyla görüşmeleri ertelenen kanun teklifi, bedelli askerliği kalıcı hale getiriyor. 11 Haziran’da görüşülecek teklif, askerlik süresini de 12 aydan 6 aya düşürüyor. 

AK Parti, askerlik kanunu ile ilgili muhalefet partilerinin önerileri ve eleştirileri doğrultusunda müzakereleri Genel Kurul’da yapacak. Askerlik Kanunu, Genel Kurul’da görüşülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Paketi’nin kanuni düzenlemeleri de Meclis’e sevk edilecek. Meclis’te teklif haline gelecek olan düzenlemelerin, komisyon görüşmelerine başlanacak.

Bayramdan sonra 10 gün çalışacak olan Meclis’te, Askerlik Kanunu’nun Genel Kurul’da, Meclis gündemine gelmesi planlanan yargı reformu ile ilgili yasal düzenlemelerin ise TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi planlanıyor.

Meclis 23 Haziran İstanbul seçimleri nedeniyle çalışmalarına Temmuz başına kadar ara vermeyi planlıyor. 2 Temmuz’da yeniden çalışmaya başlayacak olan Meclis’te, komisyon görüşmeleri tamamlanan yargı paketi ile ilgili düzenlemelerin Genel Kurul’da görüşülmesi düşünülüyor.


SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikAŞTİ’de bayram yoğunluğu
Sonraki İçerikSağlıkta lisans tamamlama mağdurları ne olacak ?
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

İsrail askerleri Mescid-i Aksa’ya girmeye çalışan çocuğu öldürdü

Editör -
İsrail askerleri, Cuma namazını kılmak için Ayrım Duvarı'nı aşarak Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan 2 Filistinli’ye kurşun yağdırdı.

Google geri adım attı, Huawei Mate 20 Pro listeye girdi

KACO, Siemens ailesine katıldı

Mobil veri trafiği zetabayt bandına yaklaşıyor

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Güncel Haberler

AŞTİ’de bayram yoğunluğu

Editör -
ANKARA Şehirler Arası Otobüs Terminali AŞTİ'de, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluğu yaşandı. Otobüs biletlerinin günler öncesinden tükenmesi nedeniyle vatandaşlar bilet bulmakta zorlandı.
Devamını Oku
Güncel Haberler

81 ilde bayram denetimi  

Editör -
RAMAZAN Bayramı öncesi 81 ilde eş zamanlı yapılan 'huzur ve trafik uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan bin 405 kişi yakalandı, 146 bin 789...
Devamını Oku
Güncel Haberler

Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı

Editör -
IĞDIR'ın Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Türkiye-İran sınırındaki Aralık...
Devamını Oku
Güncel Haberler

Mersin Balığı’nın Karadeniz’deki 3 Türü Yok Oldu

Editör -
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nce yapılan araştırma ile dünyada 27 farklı türü bulunan Mersin Balığı'nın Karadeniz'de görülen 6...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71