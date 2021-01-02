Mecidiyeköy’deki denetimlerde asker kaçağı yakalandı

Sevda SARIKAYA-Kubilay ÖZEV-İSTANBUL (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şişli Mecidiyeköy Meydanı’nda yapılan denetimlerde kimlik kontrolü yapılan bir kişinin asker kaçağı olduğu tespit edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde denetimler devam ediyor. İstanbul’un farklı noktalarında polis, cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürürken meydanlar da boş kaldı. Şişli Mecidiyeköy Meydanı’nda ve Kadıköy’de yapılan denetimlerde araçları tek tek durduran polis, sürücülerin ve vatandaşların çalışma ile izin belgelerini kontrol etti. Şişli Mecidiyeköy Meydanı’nda yapılan denetimlere takılan bir kişinin asker kaçağı olduğu tespit edildi. Askerliğini tecil ettirmeyi unuttuğunu söyleyen vatandaşa polis, askerlik şubesine gitmesini söyledi.

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