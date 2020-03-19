Milli Eğitim Bakanlığı, Pazartesi günü başlayacak uzaktan eğitimde ders anlatımının nasıl yapıldığına ilişkin örnek video paylaştı.

Uzaktan eğitim 23 Mart Pazartesi günü sabah saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Öğrenciler dersleri hem TRT kanalları hem de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden takip edebilecek. Uzman öğretmenlerin anlatımıyla hazırlanan ders videolarının çekimleri sürerken, uzaktan eğitim için hazırlanan ders videolarından birisi kamuoyuyla paylaşıldı. Videoda 8’inci sınıfa ait Matematik dersindeki ‘Eşitsizlikler’ konusu, 5’inci sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki ‘Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler’ konusu, 5’nci sınıf Türkçe dersindeki ‘Ses Olayları’ konusu, 7’inci sınıf Fen Bilimleri dersindeki ‘Aynalar’ konusu uzman öğretmenlerin akıllı yazı tahtası başında ders anlatımıyla yer aldı. Videoda ayrıca ‘Öğretmenlerin dilinden Anadolu masalları’ başlığı altında bir öğretmenin masal anlatımına da yer verildi.