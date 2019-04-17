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17 Nisan 2019
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Mavi Balina','Momo' oyunları ve dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirmek amacıyla'Eğitim Bilişim Ağı' çatısı altında yeni bir portal hazırladı.
Mavi Balina', 'Momo' oyunları ve dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirmek amacıyla 'Eğitim Bilişim Ağı' çatısı altında yeni bir portal hazırladı.
Eğitim Haberleri

MEB’den ‘Mavi Balina’ ve ‘Momo’ önlemi

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MilliEğitim Bakanlığı, dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen ‘Mavi Balina’, ‘Momo’ oyunları ve dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirmek amacıyla ‘Eğitim Bilişim Ağı’ çatısı altında yeni bir portal hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Ziya Selçuk’un, öğretmenler, ebeveynler ve uzmanlara ‘çocukların ihtiyaçlarının hassasiyetle dikkate alınması’ yönünde yaptığı çağrı sonrası harekete geçti. Bakanlık, dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen ‘Mavi Balina’, ‘Momo’ oyunları ve dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirmek amacıyla ‘Eğitim Bilişim Ağı’ çatısı altında yeni bir portal hazırladı. www.eba.gov.tr/siber-guvenlik adresinden erişilebilen ‘Siber Güvenlik Portalı’nda güvenli internet, oyun bağımlılığı, teknolojinin doğru kullanımı, siber zorbalık gibi pek çok konu başlığında, çocuklara hitap edebilecek animasyonlar ve renkli infografikler yer alıyor. Siber güvenlik oyunu da hedef kitleyi dijital dünyadaki tehlikelere karşı eğlenceli bir içerikle bilinçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, ‘Siber Güvenlik Portalı’nda, kişisel bilgilerin korunması için dikkat edilmesi gereken noktalar, virüs ve casus yazılımlara yönelik uyarılar, internetin güvenli ve eğlenceli kalması için alınabilecek önlemler, bir tehdit ortaya çıktığında yapılabilecekler, videolarla eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. Bakanlık portalın, öğretmenler, aileler, uzmanlar ve öğrencilere yol gösterecek bir rehber niteliğinde olacağını bildirdi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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