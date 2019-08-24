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MEB: ‘Zorunlu bağış’, ‘kayıt parası’ diye bir şey olamaz

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, okul kayıt döneminde velilerinden ‘zorunlu bağış’ veya ‘kayıt parası’ alındığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada,   ”’Zorunlu bağış’, ‘kayıt parası’ diye bir şey söz konusu olamaz. Bu tür haberleri öğrendiğimizde, Sayın Bakanımızın talimatıyla çok ivedi ve ciddi bir biçimde bu tür inceleme ve soruşturmaları başlatmış durumdayız” denildi.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, kayıt döneminde öğrenci velilerinden ‘zorunlu bağış’ veya ‘kayıt parası’ alındığı, bazı devlet okullarında velilerden alınan para karşılığında ise özel sınıf oluşturulduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, öğrencilerin okul kayıtlarının e-okul sistemi üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekerek, “‘Zorunlu bağış’, ‘kayıt parası’ diye bir şey söz konusu olamaz. Bu tür haberleri öğrendiğimizde, Sayın Bakanımızın talimatıyla çok ivedi ve ciddi bir biçimde bu tür inceleme ve soruşturmaları başlatmış durumdayız. Özel sınıf iddiaları da bizim kabul edebileceğimiz iddialar değil. Bizler Temmuz ayının ilk haftasından itibaren veli bilgilendirme sistemimiz, e-okul sistemi üzerinden öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimize özellikle öğrencilerin hangi okula kayıtlı olduklarını görürler. Yani kayıt sistemi eskisi gibi birtakım belgeler toplanarak, okula gidilerek başvurulan bir sistem değil. Online bir sistem üzerinden öğrencilerimiz zaten öğrenim çağı geldiğinde bir okul ile ilişkilendirilirler ve o okula artık kayıtlıdırlar” dedi.

‘BAKANIMIZIN TALİMATIYLA SORUŞTURMA BAŞLATTIK’

Kayıt döneminde velilerin belge toplamalarına gerek olmadığını vurgulayan Gençoğlu, şöyle konuştu: “Herhangi bir belge toplayarak oraya gitmelerine, yani nüfus cüzdanı, fotoğraf toplayarak gitmelerine gerek yoktur. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman, ‘zorunlu bir bağış’ diye, ‘kayıt parası’ diye bir şey söz konusu olamaz. Medya aracılığıyla bu tür haberleri öğrendiğimizde, Sayın Bakanımızın talimatıyla çok ivedi ve ciddi bir biçimde bu tür inceleme ve soruşturmaları da başlatmış durumdayız. Zorunlu bir bağış gibi bir durum söz konusu olamaz, olduğunda da gereği yapılacaktır.”

‘ÖZEL SINIF KABUL EDEBİLECEĞİMİZ BİR İDDİA DEĞİL’

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Bakanlığın, bazı devlet okullarında velilerden alınan para karşılığı özel sınıflar oluşturulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattığını ifade eden Gençoğlu, şunları söyledi: “Buna yönelik de birtakım incelemeler başlattık. İnceleme süreçlerimiz devam ediyor. Özel sınıf iddiaları bizim kabul edebileceğimiz iddialar değil açıkçası. Belki bir yanlış anlaşılma söz konusu olabilir bu anlamda. Ama inceleme soruşturma aşamalarının süreçlerinin nihayetinde sizi de bilgilendiririz.”

‘OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİMİZLE BU SÜRECİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER’

Gençoğlu, okula gönüllü olarak bağışta bulunmak isteyen veliler olması durumunda nasıl bir yol izleneceğini ise şöyle anlattı: “Okul ve aile işbirliği öğrencilerin akademik başarısında çok önemli unsurlardan bir tanesi. Bir öğrencinin başarılı olmasını istiyorsak, okulun ve ailenin işbirliği halinde süreçleri yürütmesi gerekiyor. Bu hem öğrencinin öğrenme süreçlerini güçlendiren bir şey hem de okuldaki birtakım varsa ekonomik ihtiyaçları da çözümlemeye yönelik bir şeydir. Yani hem ekonomik bir tarafı vardır bunun hem de öğrenmeye yönelik, akademik bir tarafı var. Eğer velilerimiz gönüllü olarak bağışta bulunmak istiyorlarsa, bunun altını özellikle çizmek istiyorum, gönüllü olarak bağışta bulunmak istiyorlarsa, okul aile makbuzları alarak okul yöneticilerimiz ve okul aile birliği yöneticilerimizle bu süreci gerçekleştirebilirler.”

DESTEKLEME KURSLARINA 4 MİLYON ÖĞRENCİ KATILDI

 Bakanlığın ekonomik yetersizlikleri olan öğrencilere yönelik destekleme faaliyetleri ile ilgili de bilgi veren Gençoğlu, “6 ve 8’inci sınıflar arasında 98 bin öğrencimiz aylık 275 TL burs alıyorlar. Bu öğrencilerimiz ekonomik yetersizlikleri olan ve akademik olarak başarılı çocuklar. Geçtiğimiz yıl ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarından faydalanan öğrenci sayımız 4 milyon. Ve bu 4 milyon öğrencinin 490 bini yazları da bu eğitime katıldılar. Bu sadece akademik yetiştirme kursları değil, beden eğitimi, resim, spor gibi alanlarda da bu kurslarımız devam etti. Önümüzdeki yıl 428 çeşit 146 milyon kitabımızı ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Bu tür destekleme alanlarımızın da söz konusu olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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