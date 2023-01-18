MEB, unutulduğu serviste ölen Alperen’in ailesine tazminat ödeyecek

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Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çiğli ilçesinde, okul servisinde unutulan Alperen Sakin’in (3) havasızlıktan hayatını kaybetmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) açılan davada, şikayetçi aileye maddi ve manevi olmak üzere toplam 662 bin 491 lira tazminat ödenmesine karar verildi. İzmir 5’inci İdare Mahkemesi ayrıca Sakin ailesinin de olayda yüzde 50 kusurlu olduğuna kanaat getirdi.

Köyiçi Mahallesi’nde 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket-Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (50) ile rehber personel Dilara Kamberler’e teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Kamberler, ağlayan öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen’i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanındaki boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, havasızlıktan yaşamını yitirdi. Olayın ardından anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında ‘taksirle adam öldürme’ ve ‘delilleri yok etme’ suçlarından dava açıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi’nce yapılan son yargılamada; Taner İşgören’e 6 yıl 8 ay, kreş sahibi Yurdagül İşgören’e 7 yıl 6 ay, öğretmen Arzu Gülmez’e 2 yıl 6 ay, Dilara Kamberler’e 5 yıl, okul müdürü Bekir Gül’e 3 yıl 20 gün ve okul görevlisi Ahmet Somun’a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Alperen Sakin’in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ile şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. hakkında da ‘görevi ihmal’ suçunda açılan davada sanıklar, 1’er yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

MAHKEME YARI YARIYA KUSURLU BULDU

Olayın ardından aile, Milli Eğitim Bakanlığı’na da maddi ve manevi tazminat davası açtı. İzmir 5’inci İdare Mahkemesi, birçok çocuğun 36 aylıktan küçük olmasına rağmen çeşitli tarihlerde olayın olduğu anaokuluna kabul edildiğini, kayıt dışı ve mevzuatta aranan koşulları taşımayan servis görevlilerinin okul bünyesinde çalıştırıldığını belirtti. Bu nedenle davalı idarenin olayda gereken tüm dikkat ve özeni göstermediği ve sorumluluğundaki anaokullarında denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmediği belirtildi. Mahkeme, Alperen Sakin’in 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edildiğini, ailesinin de anaokuluna kayıtsız kabulüne göz yumduğu belirterek, davalı idare ile ailenin yüzde 50 kusurlu olduğuna kanaat getirdi. Tüm bunları göz önüne alan İzmir 5’inci İdare Mahkemesi, Alperen’in anne ve babasına 162 bin 491 lira ‘destekten yoksun kalma’ tazminatı, 175’er bin lira manevi tazminat ve 2 kardeşine de 75’er bin lira olmak üzere toplamda 662 bin 491 lira ödenmesine karar verdi.

‘KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ’

Alperen’in babası Serkan Sakin, idare mahkemesinin kararını eleştirerek, “Mahkeme bizim çocuğumuzu yüzde 50 kusurlu olduğuna karar vermiş. Almanya’dan gelmiştik ve yönetmeliklere hakim değildik. Bu durumu kabul etmeyeceğiz ve kararı istinaf edeceğiz” dedi.

Sakin ayrıca mahkemece kendilerine ödenmesine karar verilen 662 bin 491 lirayı da hayır kurumlarına bağışlayacaklarını belirtti.

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