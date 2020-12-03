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Kategoriler: Eğitim Haberleri

MEB : LGS ve YKS’de değişiklik olmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, merkezi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığı ve öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağı belirtildi. Süreçle ilgili ilerleyen aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konunun tekrar değerlendirilebileceği, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulmaya ve bu alandaki bütün ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir.”

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Etiketler: Liselere Geçiş Sistemi (LGS)Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
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