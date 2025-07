CNN’in haberine göre, “Fantastik Dörtlü” filmlerinde Doktor Victor Von Doom karakterine hayat veren ünlü Avustralyalı-Amerikalı aktör McMahon, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. McMahon’ın eşi tarafından yapılan açıklamada, 56 yaşındaki oyuncunun “kanseri yenmek için gösterdiği cesur çabanın ardından bu hafta huzur içinde öldüğü” belirtildi.

Kariyerinden Öne Çıkanlar

McMahon, 2003-2010 yılları arasında yayımlanan ve iki plastik cerrahın yaşamını konu alan Nip/Tuck dizisinde Dylan Walsh ile birlikte başrol oynamış, dizi altı sezonluk yayın süresinde 18 Primetime Emmy adaylığı alarak en iyi protez makyaj dalında ödül kazanmıştı. Son dönemde ise FBI: Most Wanted ve Netflix yapımı The Residence dizilerinde rol alan McMahon, oyunculuk kariyerine 1980’lerin sonlarında başlamıştı. Ayrıca 2 Mayıs’ta vizyona giren yeni Nicolas Cage filmi The Surferda da yer alarak sinema dünyasına katkı sunmaya devam etmişti.