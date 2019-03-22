Vatandaşın döviz ‘rezervleri her geçen gün artarken Merkez Bankası’nınki (MB) ise eriyor.

Bu durum ekonomi yönetimin geçen Perşembe günü döviz hesaplarına yönelik stopaj yani kesinti oranlarını artırmasının nedenini daha iyi açıklıyor.

Verilere bakalım: 8-15 Mart 2019 haftasında vatandaşın yani bireylerin teknik deyişle yurtiçi yerleşiklerin döviz ve kıymetli maden hesapları 3.96 milyar dolar daha da artarak 112.8 milyar dolara çıktı.

Yılbaşından buyana, yani 3.5 ay içindeki artış 13 milyar 566 milyon dolara ulaştı. Lira cinsinden bakıldığında döviz hesapları 28 milyar artışla bir trilyon 65 milyar liraya yükseldi. Bu arada bankacılık sistemi dışında yani yastık altında tutulan döviz miktarı bilinmiyor.

Aynı dönemde bankalarda vatandaşın ve tüm tüzel kişilerin döviz hesapları ise 14 milyar 750 milyon dolar artarak 207.3 milyar dolar oldu.

Gelelim Merkez Bankası’na. Bankanın döviz rezervleri ise yılbaşından buyana erimeye devam ediyor. Bankanın yılbaşında 71.9 milyar dolar olan ve 8 Martta 76.9 milyar dolara çıkan döviz rezervleri bir hafta içinde, yani 15 Mart itibarıyla 3.18 milyar azalarak 73.7 milyar dolara geriledi.

Aynı tarihe göre bir yıl içindeki döviz rezervlerindeki erime 16 milyar dolara ulaştı. Altın ile birlikte bankanın tüm rezervlerindeki azalış ise 20 milyar doları buldu hem de cari ve dış ticaret açığının önemli tutarlarda gerilemesine rağmen.

Merkez Bankası’nın döviz rezervlerindeki azalış, bankanın yurt dışı yurt içi para transferleri ile açıklanabilir ancak vatandaşın dövize olan ilgisinin devam etmesi dikkat çekici. Bu ilgiyi kırmak için vadeli döviz hesaplarına yönelik stopaj artışlarının bu hesaplardan çıkışta ne kadar etkili olacağını, (bize göre olmayacak), gelecek günlerde göreceğiz.

KRİTİK EŞİKLER GEÇİLİYOR

Piyasalarda dolar için 5.5, avro için 6.3 lira kritik eşik olarak görülüyor. Bu eşiklerin aşılması halinde liranın her iki para birimi karşısında hızla değer kaybedeceği tahmin ediliyor. Nereye gider, hangi paritede durur veya çıktıktan sonra tekrar geriler mi, bilinmiyor.

Şunun altını çizelim. İç borçlanmalarda kamu bankaları aracılığıyla faiz oranlarını düşük tutma politikası yabancıların Türkiye^’ye gelme hevesini kırıyor. Yılbaşından buyana çıkan para en az bir milyar dolar. Ayrıca bilinen, bir para birimi diğer paralar karşısında belli bir değere gelip geriledikten sonra zaman içinde yine o değere çıkıyor.

Enflasyona rağmen kurların dar bir dalgalanmada nerdeyse sabit seyretmesi ve buna ek olarak faiz oranlarının da enflasyonun altında kalması yabancılar kadar vatandaşın da ekonomiye olumsuz bakmasına neden oluyor ve güven sorununu gündemden düşürmüyor.

Daha önce de belirtik, yönetimin “düşük kur, düşük faiz” politikası gelecek günlerde pahalıya mal olabilir.

Not: bu yazıyı yazdığımız saatlerde (sabah 11) dolar uzun zaman sonra dolar 5.5, avro 6.3 lira eşiğini aştı. Bu hareketlenme geçen yıl Mart ortalarında konuştuğumuz dolar 5, avro 6 lira olur mu sorularını hatırlattı. Sonrasında ne olduğunu yaşadık. Her şeyin hayırlısı.