Şubat ayı ile birlikte enflasyonun düşme eğilimini hızlandırabileceği iyimserliğine karşın Merkez Bankası, (MB), yaptığı değerlendirmede karamsar bir tablo çiziyor.

MB’ye göre, üç aylık ortalamalara göre enflasyonun ana eğiliminde yükseliş, üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları sürüyor. Bu da yakın dönemde fiyatlarda artışların devam edeceği anlamına geliyor.

Bunları biz de yakın zamanda yazdık, belirttik. Banka ile aynı bakış açısında olmak güzel de biz söyleyince muhalif oluyoruz, peki MB söyleyince ne diyeceğiz?

Son enflasyon verileri değerlendiren MB’nin ayrıntılardaki bazı tespitleri özetle şöyle:

“Yıllık enflasyon petrol fiyatlarına bağlı olarak enerji grubunda yükseldi.

Gıda yıllık enflasyonu yüksek seviyesi devam ediyor.

Hizmet fiyatları ılımlı bir artış gösteriyor.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalarına göre çekirdek enflasyonun ana eğiliminde vergi indirimleri arındırıldığında artış yaşanıyor.

Aylık bazda özel okul ücret artışları geçmiş yıllara kıyasla daha erken başladı.

Gıdaya bağlı olarak yemek hizmetleri fiyatlarında artış var ve bu sektörde zayıf iç talebe karşın maliyet etkilerine bağlı olarak yüksek seyrediyor.

Taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyon 4,36 puan gerilese de yüzde 59,75 ile yüksek seviyesini koruyor, ekmek, tahıllar ile konserve fiyatlarında artışlar var.

İmalat sanayi fiyatları mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimi yükseliyor.

Beton, çimento ve alçıdan eşyalar, metal yapı ürünleri ve motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları, dayanıksız tüketim malları fiyatları işlenmiş meyve-sebze, ilaç, basım hizmetleri, et ve unlu mamuller fiyatları artmış”.

MB’nin görüşleri çok net. Özellikle gıda ve imalat sektöründeki fiyat artışlarının devam edeceği kaygısını gözler önüne seriyor.

AYNI FAİZLERLE DEVAM

İyi, hoş, bunları herkes biliyor derseniz bunları söyleyen Merkez Bankası yani fiyat istikrarını sağlamakla görevlendirilmiş kuruluş. Elindeki tek etkili silah da para politikaları yani faizlerle oynamak.

Şubat ayı enflasyonundaki bu küçük puanlı gerileme ile bazı kesimler MB’nin faiz indirimine gitmesini dillendiriyorlar. Arkadaş koca banka enflasyonda yeniden artış eğilimleri var diyor, bunlar ise illaki faizleri indirsin diyor. Dahası faiz indirimi için “”beni ikna edin” diyor.

Yukarıdaki bu görüşlere, özellikle üretici maliyetlerinin fiyatlar üzerindeki baskısına vurgu yapan Banka enflasyon düşüyor diye ikna olabilir mi? Bırakın bu ayları sonbahara kadar faizlerde kalem oynatmayacağını buraya yazalım.

Nitekim MB Mart ayı toplantısında faizlerde değişiklik yapmadı, geçen yaz sonundaki oranları korudu. Doğrusu da bu zaten.

MB’nin ne tür kararlar alacağı belli ama esas ekonomi yönetiminin atacağı adımları bekliyoruz. Daha fazla kemer mi sıkacağız, kamu harcamalarında tasarrufa mı gideceğiz, bu belli değil.

Genel bir belirsizlik, ekonomik yaşantıdaki güven sorununu da berberinde getiriyor. Belki de tüm sorunların temelinde bu yatıyor.