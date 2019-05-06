MB: Enflasyon artıyor

Enflasyon hesaplarında değişiklik yapıldı, endeksin yapısı değiştirildi tartışmalarını bırakın Merkez Bankasına kulak verin.

Yakın zamanda yaptığı açıklamayla bazılarının söylediği gibi “yakında tek haneye düşecek” sözlerini yalanlarcasına bu yıl sonu enflasyon hedefini değiştirmeyerek yüzde 14.6’da tutan Merkez Bankası, (MB) bunun gerekçelerini dip enflasyona yani üretici fiyatlarındaki yükselmeye bağlıyor.

Banka özellikle gıda ve ulaştırma sektörlerindeki artışlara vurgu yapıyor. Akaryakıtta ise vergiler üzerinden fiyat sübvansiyonu yerine ne kadar zam o kadar pompaya yansıt uygulamasını öngören eşel mobil sisteminin enflasyon artışında etkisi olduğu görüşünde.

Bankanın bazı hatırlatmaları: artışlar yıllık bazda, işlenmemiş gıda ürünleri yüzde 45.69, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 31.86, taze meyve-sebze ürünleri yüzde 73.66 oldu.

Banka bu yorumları yapıyor, rakamları özetliyor ama kendisi sadece sıkı para politikasıyla enflasyona mücadele edeceğini ifade ediyor.

Peki ya ekonomi yönetimi ne yapıyor? Tek yapılan örneğin cep telefonunda doğrudan vergileri artırmak yerine dolaylı vergileri kat be kat yükseltiyor.

Başka? Başka kayda değer bir gelişme yok.

Alınacak kararlar var mı? Bize göre o da yok.

Örneğin, her türlü hakarete kalan ve enflasyonun baş suçlusu gösterilen hal ve toptancılara yönelik yasa değiştirilecekti, ne oldu? Meclis’te bekliyor. Şimdi Ramazan ayına girildi, ardından bayramdı, seyrandı, yaz tatili derken kalsın başka bahara. Hoş bu yasa değişiklikleri çıksa da kısa sürede özellikle gıda ürünlerinin fiyatlarının düşmeyeceğini herkes biliyor.



Sonuçta enflasyonla mücadeleden sorumlu MB bu tür raporları çok yazmaya, biz yorumlamaya devam ederiz, ekonomi yönetimi de tarla ürünlerinin çıkmasıyla enflasyonun düşmesini çok bekler.



RAPORLARA TEPKİ BİTTİ

Uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, geçen hafta sonu Türkiye ekonominse ilişkin raporu yayınladı, kredi notumuzu değiştirmedi, ekside tuttu. Bir şey oldu mu? Olmadı.

Geçmişi hatırlayın, bu tür raporlar yayınlandıkça piyasalar, hoplar zıplardı.

Bu benzeri kuruşlarda çalışanlara ricamız, eğer olumlu bir değişim, dönüşüm yoksa rapor açıklamayın, zamanınızı boşu boşuna harcamayın, yorulmayın.



Açıkladığınız raporlar birbirinin tekrarı aynı laflar. Sadece rakamların başına daha çok eksi işareti, sonuna da daha fazla sıfır koyuyorsunuz.



Bunlar bile artık heyecan yaratmıyor, üzerine ekonomi yönetimi laf bile etmiyor. Nedeni basit: vatandaş da yabancılar da ekonomi de neyin ne olduğunu, gidişatın nereye varacağını biliyor, sizin kadar yorum, tahmin yapabiliyor.

En karamsar, en kötümser rapor çıkarsanız ve bunlar gerçekleşse dahi gelecek tepki, “böyle olacağını biliyorduk zaten” olacaktır.

Bu nedenle başka işlere bakın, eğer önemli bir şey olursa haber veririz size.