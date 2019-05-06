20.6 C
Ankara
6 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yazarlar MB: Enflasyon artıyor
Yazarlar

MB: Enflasyon artıyor

İsmet Hazardağlı İsmet Hazardağlı

-

6
0

Enflasyon hesaplarında değişiklik yapıldı, endeksin yapısı değiştirildi tartışmalarını bırakın Merkez Bankasına kulak verin.

Yakın zamanda yaptığı açıklamayla bazılarının söylediği gibi “yakında tek haneye düşecek” sözlerini yalanlarcasına bu yıl sonu enflasyon hedefini değiştirmeyerek yüzde 14.6’da tutan Merkez Bankası, (MB) bunun gerekçelerini dip enflasyona yani üretici fiyatlarındaki yükselmeye bağlıyor.

Banka özellikle gıda ve ulaştırma sektörlerindeki artışlara vurgu yapıyor. Akaryakıtta ise vergiler üzerinden fiyat sübvansiyonu yerine ne kadar zam o kadar pompaya yansıt uygulamasını öngören eşel mobil sisteminin enflasyon artışında etkisi olduğu görüşünde.

Bankanın bazı hatırlatmaları: artışlar yıllık bazda, işlenmemiş gıda ürünleri yüzde 45.69, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 31.86, taze meyve-sebze ürünleri yüzde 73.66 oldu.

Banka bu yorumları yapıyor, rakamları özetliyor ama kendisi sadece sıkı para politikasıyla enflasyona mücadele edeceğini ifade ediyor.

Peki ya ekonomi yönetimi ne yapıyor? Tek yapılan örneğin cep telefonunda doğrudan vergileri artırmak yerine dolaylı vergileri kat be kat yükseltiyor.

Başka? Başka kayda değer bir gelişme yok.
Alınacak kararlar var mı? Bize göre o da yok.
Örneğin, her türlü hakarete kalan ve enflasyonun baş suçlusu gösterilen hal ve toptancılara yönelik yasa değiştirilecekti, ne oldu? Meclis’te bekliyor. Şimdi Ramazan ayına girildi, ardından bayramdı, seyrandı, yaz tatili derken kalsın başka bahara. Hoş bu yasa değişiklikleri çıksa da kısa sürede özellikle gıda ürünlerinin fiyatlarının düşmeyeceğini herkes biliyor.

Sonuçta enflasyonla mücadeleden sorumlu MB bu tür raporları çok yazmaya, biz yorumlamaya devam ederiz, ekonomi yönetimi de tarla ürünlerinin çıkmasıyla enflasyonun düşmesini çok bekler.

RAPORLARA TEPKİ BİTTİ

Uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, geçen hafta sonu Türkiye ekonominse ilişkin raporu yayınladı, kredi notumuzu değiştirmedi, ekside tuttu. Bir şey oldu mu? Olmadı.

Geçmişi hatırlayın, bu tür raporlar yayınlandıkça piyasalar, hoplar zıplardı.
Bu benzeri kuruşlarda çalışanlara ricamız, eğer olumlu bir değişim, dönüşüm yoksa rapor açıklamayın, zamanınızı boşu boşuna harcamayın, yorulmayın.

Açıkladığınız raporlar birbirinin tekrarı aynı laflar. Sadece rakamların başına daha çok eksi işareti, sonuna da daha fazla sıfır koyuyorsunuz.

Bunlar bile artık heyecan yaratmıyor, üzerine ekonomi yönetimi laf bile etmiyor. Nedeni basit: vatandaş da yabancılar da ekonomi de neyin ne olduğunu, gidişatın nereye varacağını biliyor, sizin kadar yorum, tahmin yapabiliyor.
En karamsar, en kötümser rapor çıkarsanız ve bunlar gerçekleşse dahi gelecek tepki, “böyle olacağını biliyorduk zaten” olacaktır.
Bu nedenle başka işlere bakın, eğer önemli bir şey olursa haber veririz size.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikSığınmacı ve göçmen çocuklar bahara Çankaya’da “merhaba” dedi
Sonraki İçerikÇankaya’da Anneler Günü
İsmet Hazardağlı
İsmet Hazardağlıhttps://sonsoz.com.tr
1984 yılında çalışmaya başladığı gazetecilik mesleğinde, çeşitli haber ajansları, dergiler, gazeteler ve televizyon kanallarında muhabir ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Sonsöz'de ekonomi yazıları ile sizlerle!

Bu Haberler Kaçmaz!

Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İtalya, Hollanda, Fransa, İrlanda, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı olarak yükselişe geçen MegaCortex, Türkiye’deki kurumları da tehdit ediyor.

MegaCortex adlı yeni bir fidye yazılımı tehlike saçıyor

Editör -
Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İtalya, Hollanda, Fransa, İrlanda, Hong Kong, Endonezya ve Avustralya olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı olarak yükselişe geçen MegaCortex, Türkiye’deki kurumları da tehdit ediyor.
Android Q işletim sistemi telefonları baştan sona değiştirecek pek çok özellikle birlikte geliyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise hiç şüphesiz Android telefonlara sunulacak gece modu özelliği olacak.

Telefonunuz güneş battığı anda kararacak

Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

Rusya’da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti

İsrail Ulusal Altyapı, Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, İsrail ve Filistin arasındaki ateşkese tepki göstererek, “Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz” dedi.

İsrailli Bakan: Hamas’tan kurtulmak için Gazze’yi işgal etmeliyiz

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yazarlar

Galatasaray’ın ilk golü haksız

Cafer Külahlıoğlu -
Süper Lig’de şampiyonluğu büyük ölçüde belirleyecek olan Galatasaray – Beşiktaş maçında Galatasaray’ın attığı ilk gol spor camiasında büyük tartışma yarattı. FOX TV...
Devamını Oku
Yazarlar

Köpek gezdirerek para kazananın vergi telaşı…

Sabri Arpaç -
Yeni bir meslek doğdu. Varlıklı insanların köpeklerini gezdirerek para kazanma mesleği. Bu mesleği yapanlardan birisi Maliye’ye başvurarak ‘’ köpek gezdirme işinden para kazanıyorum vergi verecek miyim?’’ İlginç...
Devamını Oku
Yazarlar

Yaşlılara saygı

Salim Taşcı -
‘‘İnsan hissettiği yaştadır!’’ deseler de nüfus cüzdanları geçerlidir… Yaşlılık hangi yaşta başlar sorusu kadük kalmakla beraber, biz 65 yaş üstünü yaşam standartlarını...
Devamını Oku
Yazarlar

Zirvede deprem oldu

Erden Aktoğu -
Galatasaray 21 hafta sonra, yeniden liderlik koltuğuna oturdu ve Medipol Başakşehir’in önüne geçti. Her şeyden önce Sarı Kırmızılıları kutlamak gerek. Yılmadılar...
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71