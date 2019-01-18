Merkez Bankası yıllarıdır Nisan ayında yaptığı genel kurul tarihini değiştirerek öne aldı. Gerekçesi 2018 yılında sağladığı 37 milyar liralık devası karının bir an önce Hazine’ye aktarılması olarak yorumlandı.

Bu paranın yerel seçimlerin finansmanında kullanılacağı iddia edilse de göz ardı edilen Bankanın sağladığı bu kar. Bu karın oluşmasında en büyük etken geçen yıl ekonomide özellikle para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar.

Merkez Bankası (MB), bankalara gecelik, haftalık para veriyor, teknik deyime fonluyor. Kur, altın fiyatları ve faiz oynamalarıyla önemli bir gelire ulaşıyor, Bunlar artıkça kar büyüyor. Kurları, faizleri bir gecede fırlayan başka bir memleket olmadığı için bizim MB de karına kar ekliyor.

Şunu belirtelim. bizde olduğu gibi dünyanın hiçbir Merkez Bankası kar etmek için çalışmazlar. Rahmetli ekonomi yazarı, üstat Tevfik Güngör’ün dediği gibi, “merkez bankaları kâr müessesesi değildir. Ne yapalım ki bizim sistemimiz MB’nin kâr etmesine yol açıyor. Sonunda kazanan Hazine oluyor”.

MB’nin en büyük ortağı yüzde 65 ile Hazine. Dolaysıyla Hazine karı alıp gidiyor. Banka, 2014’de 8.6, 2015’de 13.9, 2016’da 9.5, 207’de 18 milyar lira kar edip Hazine’ye aktardı. Bu karlar vergi dışı. Bunlara kurum vergilerini de eklersek MB tek kalemde ödediği kar ve vergilerle hem Hazine’nin hem Maliye’nin en önemli finansörü durumunda.

TAHMİNLERDE SINIFTA KALIYOR

Buraya kadar iyi hoş ancak aynı başarı enflasyonu kontrol etmeye, fiyat istikrarını sağlamaya gelince MB sınıfta kalıyor. Özellikle yaptığı yıllık ve/veya dönemsel enflasyon ve kur tahminleri kesinlikle tutmadığı gibi ne kadar revize etse de kimi zaman iki üç kat daha fazla çıkabiliyor, bu da bankanın politikalarına yönelik eleştirileri artırıyor.

MB, geçen yıl çok zor bir dönem geçirdi. Bir yanda sabah akşam “faizleri artırma” baskısı altına alındı, bir o kadar da “neyi bekliyorsun” eleştirilerinin odağında kaldı. Üstüne “gerekirse müdahale ederiz” açıklamalarıyla kontrolü bir anda kaçırdı.

Ancak yılın ikinci yarısında “bağımsız” olduğunu ispat edercesine ana faiz oranlarını kısa sürede piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 24’lere kadar çekti. Başka bir deyişle bir artırdı pir artırdı.

Bugün ise MB’nin bu faizleri indirip indirmeyeceği konuşuluyor. Geçen hafta yılın ilk faiz toplantısında mevcut oranlar değiştirmedi. İkinci toplantı Mart aynın 6’sında. Bu toplantıda da faizlerin değişmeyeceği ortak görüş.

Bize göre yılın ilk yarısında enflasyonda en az 10 puanlık gerileme olmazsa MB faizlere dokunmaz. Enflasyonda böylesine bir gelişme olmayacağına göre MB’nin faiz indirimleri göstermelik bir iki puanla attığı taş kurbağa ürkütmeyecek boyutta kalacak, piyasalara özellikle kredi faizleri açından çok etkisi olmayacaktır.

DOMATES MB’NİN İŞİ Mİ?

Son olarak fiyat istikrarı konusunda gıdaya değinelim. Hatırlanacağı gibi enflasyon tırmanmaya başlayınca en önemli hareketlerin gıda ürünlerinde olduğu görülmeye başlandı. Banka bünyesindeki gıda komitesi toplantı üzerine toplantı yaparak nedenlerini ve çözümlerini araştırdı. Ancak o toplantıların üzerinden neredeyse iki yıl geçti, hiçbir somut sonuç çıkmadı.

Nedeni basitti: hiç kimse gıdada fiyatların üretim yetersizliğinden kaynaklandığını itiraf edilemedi. İş yönetime kaldı, o da enflasyonla topyekun mücadele adıyla yüzde 10’luk indirim kampanyasıyla gıda fiyatlarını düşürmeye çalışıyor.

Dünyanın neresinde domatesin fiyatını düşürmek merkez bankalarını işi?