Mazot zammı pazarcı esnafını da vurdu…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde ve ilçelerinde pazar yerlerinin gezerek pazarcı esnafı ve vatandaşın sorunlarını dinledi.

Esnaf, akaryakıt zamlarının nakliye giderlerini artırdığı için pazara getirdiği ürünü kar koymadan satış yapmaktan dert yanarken, vatandaş da ürün fiyatlarındaki artış nedeniyle, zorunlu ihtiyaçlar dışında alım yapamamaktan yakındı.

GÜRER, PAZAR YERLERİNİ GEZDİ

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde merkez ve ilçelerinde, Pazar yerlerini gezerek, esnafla ve alışveriş yapmak için gelen vatandaşların nabzını tuttu.

AKARYAKIT ZAMLARI NAKLİYE GİDERLERİNİ ARTIRDI

CHP Milletvekili Gürer’in yoğun ilgi gösteren pazarcı esnafı, akaryakıt fiyatlarındaki önlenemeyen artış nedeniyle nakliye giderlerinin yükselmesinden yakındı.

NAKLİYE GİDERİ 400 LİRADAN 800 LİRAYA ÇIKTI

Çevre il ve ilçelerinden Niğde’ye ürün getiremediklerini anlatan pazarcı esnafı, “Mersin’den Niğde’ye mandalina getiriyorum; yazın 400 lira olan nakliye masrafı bugün 800 liraya çıktı. Yaz mevsiminde 800 lira olan araç lastiği şimdi 1600 lira olmuş. Bu şartlarda hangi ürünü kaç liraya satıp nasıl kar edeceğiz?” diyerek akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösterdi.

1 KG POŞET 25 LİRA OLDU

1 kg poşetin bile 25 liraya çıktığına değinen pazarı esnafı, “Vatandaş gelip yarım kilo ürün alıyor. ‘Vermem’ diyemiyorsunuz. Nakliye ve diğer giderler ürün fiyatlarını yükseltti” diye konuştu.

YATIYORUZ ZAM, KALKIYORUZ ZAM

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e dert yanan bir başka pazarcı esnafı ise akaryakıt zamlarına farklı bir şekilde tepkisini gösterdi. “Akşam yatıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam” diyen esnaf, “Geçen senelerde 50 liralık mazotla 3 vilayet geziyorduk, şimdi 500 liralık mazotla Niğde’nin Bor, Kemerhisar ve Altunhisar’a gidebiliyoruz, yeter artık, bıktık” ifadelerini kullandı.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Asıl mesleğinin aşçılık olmasına rağmen iş imkânı olmadığı için pazarcılık yaptığını söyleyen bir başka esnaf da “35 yaşındayım, iş bulamadım. Benim gibi aşçı Niğde’de yok ama ben burada pazarcılık yapıyorum. Bıçak kemiğe dayandı” şeklinde konuştu.

PARA KAZAMAKTAN VAZGEÇTİK, EVE EKMEK GÖTÜRMENİN DERDİNE DÜŞTÜK

Yerinden 3 lira 30 kuruşa aldığı havucu 4 liradan satan bir pazarcı esnafı ise “Nakliyesi, poşeti, Pazar kirası ve diğer girdileri hesaba kattığınızda ben nasıl bu üründen kar edeceğim? Para kazanmaktan vazgeçtik, evimize ekmek götürebilmenin derdine düştük” dedi.

GÜRER’E YOĞUN İLGİ

Pazarcı esnafı da alışveriş için Pazar yerine gelen vatandaşlar da CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer’e sevgi gösterisinde bulundular. CHP milletvekili Gürer’e, “Her kesimin her sorununa eğiliyorsunuz; sizi seviyoruz ve ilgiyle takip ediyoruz” diyen vatandaşlar, pahalılıktan yakındı. “Gelirimiz giderimizi karşılamıyor” diyen vatandaşlar, “fiyatlar çok pahalı, alım gücümüz azaldı, o nedenle zorunlu ihtiyaçlar dışında alım yapamıyoruz” dediler.

PAZARYERLERİ MARKETTEN UYGUN

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer de pazaryerlerinde gözlemleriyle ilgili değerlendirme yaparak, “Vatandaş pahalılıktan yakınıyor ama pazarcı esnafı da neredeyse hiç kar etmeden satış yapıyor. Hem pazarcı hem vatandaş, artan girdi maliyetleri nedeniyle oluşan pahalılık nedeniyle mağdur durumda. Niğde’ye Konya ve Çukurova’dan satış için ürün getiren pazarcılar, mazot fiyatlarındaki artışlardan dolayı büyük sıkıntıya düşmüş. Pazarcı esnafı bazı ürünlerde fiyatın değişiklik göstermesine rağmen artan girdi maliyetine göre neredeyse yerinden alıp getirdikleri ürünü karsız aldıklarını ve nakliye sonrası başa baş sattıklarını söylüyor. Hem esnaf hem vatandaş pahalılıktan nedeniyle sıkıntılı. Pazarlar marketlere göre daha uygun fiyatlı ancak vatandaş sabit gelirli olduğu için artan giderler bütçesini kısmasına yol açmış, gramla alışveriş yapar durumda ” şeklinde konuştu.

AKARYAKIT ZAMMI PAZARCI ESNAFINI MAĞDUR ETTİ

Gürer, akaryakıt fiyatlarındaki anormal artışın bu şekilde devam etmesi halinde nakliye sorununun yaşanacağını ve Pazar yerlerine çevre il ve ilçelerden ürün getirilememesi, getirilse de artan fiyatlarla satılması nedeniyle oluşan mağduriyetin daha da derinleşeceği uyarısında bulundu.