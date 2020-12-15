Mazot dökülen yolda zincirleme kaza

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, TEM yolunda yola dökülen mazot nedeniyle 4 otomobil çarpıştı. Kazada hafif yaralanan sürücülere, ambulansta müdahale edildi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM yolu Büyük Melen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Yola dökülen mazot nedeniyle Ankara yönüne giden Hakan G.’nin kullandığı 34 ZK 6074 plakalı, Yavuz Y. yönetimindeki 35 ACG 359 plakalı, Mustafa B.’nin kullandığı 34 BTP 062 plakalı ve Yusuf K. yönetimindeki 34 DP 677 plakalı otomobiller kayarak çarpıştı. Kazada sürücüler, hafif yaralanırken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ambulansta muayenesinin ardından hastaneye gitmedi. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.
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