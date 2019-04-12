Mazbata yalanlama ve perde arkası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Perşembe günü mazbatasının verileceğine ilişkin yazdığım Tweet ve sonrasında İstanbul Valiliğinin yazdığı Tweet birçok medya kuruluşunda haber oldu.

Ve İmamoğlu’na halen mazbatası verilmedi.

Şimdi önce özeleştiri yapacak, sonra da bu mesajımı “yalanlandı” diye yayınlayan tüm medyayı eleştireceğim.

Sosyal medya Twitter’daki @OrhanUguroglu hesabımdan Perşembe sabahı şu mesajı paylaştım:

“İstanbul İl Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu mazbatasını hazırladı. Ekrem İmamoğlu Bugün davet edilecek ve Mazbatası verilecek… Kaynak İstanbul Valiliği”

İstanbul’da ilçe seçim kurulunda resmi olarak görevlendirilen, tanıdığım ve çok güvendiğim bir İstanbul Valiliği çalışanından aldığım bu bilgiyi sabah saatlerinde aldım.

Hızla yazarak yayınladım. ODA TV’den meslektaşım telefonla aradı ona da perde arkasını özetledim ve onlar da yayınladılar.

Bir süre sonra İstanbul Valiliğinin basın danışmanı meslektaşım aradı ve “Ağabey çok paylaşım oldu, Mazbatayı sanki İstanbul valiliği hazırlamış da verecekmiş gibi algılandı. Söylememe gerek yok siz de benden iyi bilirsiniz, İl Seçim kurulu hazırlar ve verir, İstanbul Valiliğinin faaliyeti değildir mazbata. Lütfen bu Tweet’in altına bir düzeltme ekler misiniz?” dedi.

Elbette dedim ve hemen düzeltmeyi ekledim.

O da İstanbul Valiliğinin resmi Twitter hesabımdan şu açıklamayı yaptı:

“Gazeteci @OrhanUguroglu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



Önce ODA TV’ye teşekkür edeyim. Bu gelişmeleri aynen anında yansıttılar ama sadece “VALİLİKTEN YALANLAMA” ara başlığına itirazımı var ki onlar da sanırım bu yazımdan sonra bu ifadeyi “VALİLİKTEN AÇIKLAMA” web sayfasından düzeltirler.

Çünkü valilik “yalanlama” değil sadece haklı bir “bilgilendirme” yaptı.

Evet, benim hatam ilk mesajımda kaynağı ayrıntılı yazmayarak oldu ama dakikalar sonra da ek yaparak açıklama ile bu yanlışımı düzelttim.

ODA TV, “Ara başlıktan sonra “Valilikten, Orhan Uğuroğlu’nun mazbata iddiasıyla ilgili açıklama geldi” cümlesi ile doğru bir bilgi verdi.

Değerli okurlarım, şimdi gelelim mesajımı, “yalanlandı” diye yayınlayan yüzlerce medyanın görmediği gerçeklere.

1 – İl Seçim Kurulu, “Mazbata hazırlanmadı” diye bir açıklama yaptı mı? Hayır, demek ki mesajımdaki bu bilgi doğrudur.

2 – Medya bu gerçeği valiliğin bilgi notunu “yalanlama” diye başlık atarak görmezden geldi.

3 – Mazbata mesajı paylaştığım gün verildi mi? Hayır verilemedi. İşte bu önemli gelişmeyi medyanın sorgulaması gerekirdi.

Yeni Tweet atarak bu konuyu anlatmak yerine yazı konusu yapmak istedim ki bu sorgulamayı ben yapayım.

İl Seçim Kurulu Perşembe günü mazbatayı Ekrem İmamoğlu’na vermek için hazırlamıştı.

Çünkü AKP Büyükçekmece itirazını YSK’ya yapmıştı ve YSK da bu itirazı karara bağlamak için toplantı saati belirlemişti.

Ancak YSK üyeleri tarihi bir hata daha yaparak, “AKP İstanbul Seçiminin tümüyle iptal edilerek yenilenmesi amacıyla Büyükçekmece itirazına dayalı yeni bir itiraz daha yapacak. Bu itirazın gelmesi beklenecek” gerekçesi ile toplantıyı erteledi.



Anayasa, yasalar ve YSK içtihatlarına aykırı bu karar erteleme ile AKP’nin Büyükçekmece itirazının reddedilmesi, sonucunda da İmamoğlu’na mazbatası verilemedi

Bu skandal erteleme Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına 26 dakika geç başvuran İYİ Partili Burhanettin Kocamaz’ın mağduriyetini de hatırlattı.

Değerli okurlarım,

Gazetecilik hele hele bu devirde öncelikle cesaret ister, gerçeklerin yazılmasını ister, demokrasinin aksaksız işlemesi için kamuoyuna doğru bilgilerin aktarılmasını ister.

Ben de 50. Yılımda bu ilkelerle mesleğimi yapıyorum. Bazen, “sürat felakettir” sloganına yakalandığım oluyor ki buna da iş kazası diyelim…