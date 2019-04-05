Mazbata da mühür de milletimizindir

Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Mamak Belediye Başkanı seçilen Murat Köse mazbatasını alarak göreve başladı.

Köse, devir teslim töreni için geldiği Mamak Belediyesi önünde, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Başkanlık makamında düzenlenen törende, önceki dönem Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’den görevi devralan Köse, ilçeye 10 yıl hizmet eden Akgül’e teşekkür etti. Çalışmalara “Güzel Mamak” diyerek başladığını belirten Köse, “10 yıl boyunca Mesut Başkanımızın inşa ettiği güzel eserlerle ‘Güzel Mamak’ oldu. Allah nasip ederse bizim bundan sonraki çalışmalarımızla ‘Mamak Daha güzel olacak’ diyoruz” dedi. Köse, “Mazbatayı aldık ama mazbata da milletimizindir, mühür de milletimizindir” diye konuştu. Törene AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Mamak AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Esen, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mamak Belediyesi tüm Mamaklıların evidir

Bugünden itibaren oy veren vermeyen bütün Mamaklıların belediye başkanı olacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hem gönlümüzün hem de belediyemizin kapıları bütün Mamaklılara açık olacak. Hangi memleketten, hangi görüşten olursa olsun Mamak Belediyesi tüm Mamaklıların evidir. Rabbim güzel Mamak’ımıza güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah” dedi.

Önemli olan liyakatle hizmet etmek

Devir teslim töreninin ardından Belediye Hizmet Binası önünde vatandaşlara seslenen Akgül, “10 yıl onurumuzla, gururumuzla yapmış olduğumuz Mamak Belediye Başkanlığı görevini, bugün Murat kardeşimize teslim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu görevler kimseye baki değil. Önemli olan bu görevleri aldıktan sonra da liyakatle, hakkıyla ifa etmektir. Ben bu konuda Murat kardeşimizin bu görevi gece gündüz demeden gönül belediyeciliği anlayışıyla Mamaklı hemşerilerimize hizmet edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.