27.6 C
Ankara
31 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yazarlar Mayıs’ta Ağustos sıcağı
Yazarlar

Mayıs’ta Ağustos sıcağı

Nuri Kayış Nuri Kayış

-

8
0

Mayıs ayında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10-11 derece üzerine çıktığını açıkladı uzmanlar. Hatta bazı illerimizde son 67 yılın en sıcak Mayıs’ı yaşanmış. Üzerinde derin derin düşünülmesi, çareler aranması gereken vahim bir tablo bu.

Dünyayı acımasızca kirletmenin, tahrip etmenin bedelini ödüyoruz aslında. Fabrika bacalarından, araç egzozlarından, ısınma amaçlı kullanılan yakıtlardan atmosfere yayılan başta karbondioksit olmak üzere çeşitli zehirli gazlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliğine yol açıyor, hava sıcaklığını korkutucu boyutlara ulaştırıyor.

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda sıcaklık, kuraklık, çölleşme, yağış sisteminde anormal değişiklikler, su baskınları, fırtınalar, tayfunlar, hortumlar, orman yangınları yaşamımızın bir parçası olacak, ardı ardına gelen felaketler yüzünden toplu ölümler meydana gelecek.

İklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına yol açacağını, bugüne kadar bilinmeyen bazı hastalıkları ortaya çıkaracağını da bilmemiz gerekiyor. Kuraklık ve çölleşmeye bağlı olarak tarımsal üretimin azalması, bunun sonucunda kıtlık ve açlık yaşanması da söz konusu.

++
Tehlike sanıldığından daha büyüktür. Klimaları çalıştırarak, “Ay şekerim, buzlu limonata iç, iyi geliyor” diyerek, ince pamuklu giysiler giyerek, elde yelpazeyle dolaşarak, havuza denize girerek, günde dört beş kez duş alarak, vantilatörün önüne oturarak geçiştirilemez.
Dev sorunlar, pansuman tedbirlerle değil radikal operasyonlarla çözülür.
++

Peki, ne yapılabilir?
Diğer ülkelerin yapacaklarını beklemeden acil almamız gereken önlemler bulunuyor.
Sanayi tesislerinden çıkan zehirli gazların etkilerini azaltıcı çeşitli üretim ve filtreleme sistemlerine yönelmek, özel araç çılgınlığını durdurup toplu taşımacılığa ağırlık vermek, güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak, denizlerin, toprakların ve su kaynaklarının kirlenmesine karşı etkili mücadele etmek, yalıtım uygulamalarıyla enerji israfını önlemek bunlardan sadece birkaçı.

++

Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım:
Önümüzdeki yıllarda dünyadaki tüm devletlerin birinci sorunu küresel ısınma olacaktır.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikBağdat Büyükelçisi Yıldız: Kirli ellerinizi Kerkük’ten çekin
Sonraki İçerikAman, dolar daha fazla düşmesin!
Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Bu Haberler Kaçmaz!

Bayramda öğün miktarının artması risk

Editör -
Bayramda öğün miktarının artmasının ciddi hastalıkları da beraberinde getiriyor! Ramazan bayramında artan yiyecek tüketimi hakkında uyarılarda bulunan Beslenme ve...

Tütün yılda dört Marmara depremi kadar zarar veriyor

“Sıvı tüketimini azaltmak idrar kaçırmaya çare değil”

Kahraman Kenan’a madalya

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Yazarlar

Aman, dolar daha fazla düşmesin!

İsmet Hazardağlı -
Sabah akşam düşüyor yükseliyor diye takip ettiğimiz döviz kurlarında bayram tatili öncesinde son iki gündür önemli gerilemeler yaşanıyor.  Dolar ve avro bir...
Devamını Oku
Yazarlar

Para bitti tatil evde geçirilecek

İsmet Hazardağlı -
Bizim memleket çok tatil sever oldu. Hele dini bayramlar bir de hafta sonlarıyla birleşip on güne çıkınca bir yerlere gitme hevesi kabarır,...
Devamını Oku
Yazarlar

Yanlış karar veren de görevinden alınsın!

Nuri Kayış -
İstanbul’da duruşmaya mini etekle giren avukata tepki gösterip tutanak tutan ve fotoğrafını çektirmek isteyen hakim, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevden alındı....
Devamını Oku
Yazarlar

UZUN BAYRAM TATİLİNDE VERGİ TAKSİTLERİ UZATILMAZ MI?

Sabri Arpaç -
Bayram tatili şimdiden başladı. Havaların ısıtmaya başlaması ve bayram tatilinin denk gelmesi insanların tatil yapmaları için bir fırsat oldu.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71