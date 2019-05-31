Mayıs’ta Ağustos sıcağı

Mayıs ayında hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10-11 derece üzerine çıktığını açıkladı uzmanlar. Hatta bazı illerimizde son 67 yılın en sıcak Mayıs’ı yaşanmış. Üzerinde derin derin düşünülmesi, çareler aranması gereken vahim bir tablo bu.

Dünyayı acımasızca kirletmenin, tahrip etmenin bedelini ödüyoruz aslında. Fabrika bacalarından, araç egzozlarından, ısınma amaçlı kullanılan yakıtlardan atmosfere yayılan başta karbondioksit olmak üzere çeşitli zehirli gazlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliğine yol açıyor, hava sıcaklığını korkutucu boyutlara ulaştırıyor.

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda sıcaklık, kuraklık, çölleşme, yağış sisteminde anormal değişiklikler, su baskınları, fırtınalar, tayfunlar, hortumlar, orman yangınları yaşamımızın bir parçası olacak, ardı ardına gelen felaketler yüzünden toplu ölümler meydana gelecek.

İklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına yol açacağını, bugüne kadar bilinmeyen bazı hastalıkları ortaya çıkaracağını da bilmemiz gerekiyor. Kuraklık ve çölleşmeye bağlı olarak tarımsal üretimin azalması, bunun sonucunda kıtlık ve açlık yaşanması da söz konusu.

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Tehlike sanıldığından daha büyüktür. Klimaları çalıştırarak, “Ay şekerim, buzlu limonata iç, iyi geliyor” diyerek, ince pamuklu giysiler giyerek, elde yelpazeyle dolaşarak, havuza denize girerek, günde dört beş kez duş alarak, vantilatörün önüne oturarak geçiştirilemez.

Dev sorunlar, pansuman tedbirlerle değil radikal operasyonlarla çözülür.

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Peki, ne yapılabilir?

Diğer ülkelerin yapacaklarını beklemeden acil almamız gereken önlemler bulunuyor.

Sanayi tesislerinden çıkan zehirli gazların etkilerini azaltıcı çeşitli üretim ve filtreleme sistemlerine yönelmek, özel araç çılgınlığını durdurup toplu taşımacılığa ağırlık vermek, güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmak, denizlerin, toprakların ve su kaynaklarının kirlenmesine karşı etkili mücadele etmek, yalıtım uygulamalarıyla enerji israfını önlemek bunlardan sadece birkaçı.

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Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım:

Önümüzdeki yıllarda dünyadaki tüm devletlerin birinci sorunu küresel ısınma olacaktır.