Medya Takip Merkezi (MTM), magazin ve sanat dünyasının mayıs ayı medya raporunu açıkladı. Raporda, magazin ve sanat camiasında ay boyunca gündemi oluşturan gelişmeler ve en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi.

Mayıs ayında magazin ve sanat camiasında da birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı, bu defa da dünya rekoru ile gündemdeydi. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmacıları ile birlikte Instagram’dan canlı yayın yaparak 2 milyon olan izlenme rekorunu geçmeye çalıştı. Hem televizyon kanalından hem de Instagram’dan canlı yayınlanan rekor denemesi 5 dakika içinde 3 milyon izleyiciye ulaştı. Dünya rekorunu kıran Acun Ilıcalı, 25 bin 113 haber ile mayıs ayı magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Aylardır Survivor macerasında mücadele veren oyuncu Ersin Korkut, yarışma boyunca köpeği Mes’e bağlılığı ve özlemiyle gündeme gelirken, Mes’in ani ölümü ise Survivor ekibi tarafından Korkut’a verilemedi. Yaşadığı sakatlık nedeni ile geçtiğimiz ay yarışmaya veda eden Ersin Korkut, acı haberi öğrendi. Haberi duyunca yıkılan Korkut, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak taziye mesajı gönderenlere teşekkür etti. Korkut, arkadaşlarının kendisi için bir köpek sahiplendiğini ve o köpeğin İstanbul’da kendisini beklediğini duyurdu. MTM’nin raporuna göre mayıs ayı boyunca medyada 5 bin 791 haberde yer alan Ersin Korkut, mayıs ayının en popüler ikinci ismi oldu.

SERENAY LİSTEDE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Serenay Sarıkaya, mayıs ayında da medyanın gündemindeydi. “Acıların kadını” olarak da bilinen Bergen’in hayatını anlatan bir filmde Bergen’i canlandıracak olan Sarıkaya, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla ve konuşma tarzıyla çok konuşuldu. Gündemdeki yerini koruyarak mayıs ayında da medyada toplam 5 bin 76 haberde adından bahsettiren Serenay Sarıkaya listenin üçüncü sırasında yerini aldı. Ramazan Bayramı’nda oğlunu mezarı başında ziyaret eden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından da duygulandıran bir paylaşımda bulundu. “Melek bahçemden de mutlu bayramlar” ifadelerini kullanan acılı anne, ay boyunca 4 bin 523 haberde yer aldı.