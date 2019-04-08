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8 Nisan 2019
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Theresa May
Theresa May
Dış Haberler

May net konuştu: Mümkün değil

Editör Editör

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Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden “anlaşmasız ayrılmayacağını” söyledi.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada May, söz konusu sürecin başlangıcından bu yana ilk kez anlaşmasız Brexit seçeneğinin mümkün olmadığını belirtti ve Brexit’in gerçekleşmesi için “tek yol” olan Parlamento’da oy birliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti. May, muhalefet İşçi Partisi ile yaptığı müzakerelerin, Brexit anlaşmasının Parlamento’da üç kez reddedilmesinin sonucu olduğunu hatırlattı:

“Bu süreç uzadıkça, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmama ihtimali de artıyor. Bu durum, Brexit için oy veren Birleşik Krallık halkını yüzüstü bırakmak demektir.”

Ayrılma anlaşmasının 50’nci Maddesi’ne uzatma talep etmek için AB liderleriyle bir araya geleceğini belirten May, söz konusu ertelemenin kabul edilmesi ve oy çoğunluğunun sağlanmasıyla Birleşik Krallık’ın altı haftada AB’den ayrılabileceğini söyledi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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