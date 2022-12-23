Maxx Royal Golf Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu

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ANTALYA, (DHA) – SunExpress’in resmi hava yolu partneri olduğu Maxx Royal 2022 Golf Turnuvası’nda ödüller sahiplerini buldu. 10-13 Aralık tarihleri arasında Antalya Belek’te düzenlenen turnuvanın finallerine Avrupa genelinden çok sayıda profesyonel golfçü katıldı.

Havayolu şirketi, Avrupa’nın popüler golf turnuvası Maxx Royal Golf Turnuvası’nın yıl boyunca 30’a yakın turnuvasına da eşlik etti. Uçakları ile turnuvaya katılan katılımcılar, 2022 yılının son turnuvası için Belek’teki Montgomery Maxx Royal Golf Club’da bir araya geldi. turnuva sonundaki törende kazananlara ödüllerini SunExpress CEO’su Max Kownatzki takdim etti.

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Konuya ilişkin konuşan SunExpress Doğrudan Satış Kıdemli Müdürü Michael Schober, “Türkiye spor turizminin büyümesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye, spor faaliyetlerinin sürekli genişleyen yelpazesiyle çok yönlü birçok seçenek sunuyor. Antalya, özellikle golf tutkunları için iklimiyle, bakımlı sahaları ve muhteşem doğasıyla eşsiz bir deneyim sağlıyor. Bu nedenle başarıyla geçen turnuva serisini gelecek yıl da yine resmi hava yolu partneri olarak destekleyeceğimiz için çok heyecanlıyız. Uzun vadeli ortaklığımızı gelecekte de sürdüreceğiz” dedi.