Ana Sayfa Güncel Haberler ‘Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü’ faaliyetleri başladı / Fotoğraflar
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