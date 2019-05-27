Mavi tutkunu dünya kenti Bodrum

Halikarnas Balıkcısı-Cevat Şakir’in,” Bodrum’a gelir, görür ve gidersiniz ama;aklınız hep orada kalır…”dediği dünya kenti Bodrum, mavi tutkunu suları, doğanın dantel gibi işlediği koyları, yöresel kayrak taşı ile işlenmiş sokakları, taş duvarları, rengarenk barış ve sevgi simgesi begonvilleri,dünya harikası tarih ve kültür mirası antik köşeleri,balıkları, turistik tesisleri,el sanatları,yöresel mutfağı,deniz ürünleri, bir başka doğan ve batan güneşi,sağlık deposu esintileri,evrensel kültür ve sanat ortamı ile yıl boyunca 72 milleti kucaklamakta.Sevgi ve hoş görü zirveye taşınmaktadır…



Bodrum’un popüler Neyzen Tevfik caddesi, turistik otelleri,Bodrum klasiği barları,marina yacht culub,restaurantları, gece kulüleri, masaları güneş batmadan önce dolan efsaneleşmiş deniz ürünleri, yöresel el sanatları, mutfağı,kahvaltıları, kokteylleri,sıra dışı konsepti ve müziği, denize sıfır konumlu özel iskeleleri, kurutulmuş domatese sarılı ve hardallı levrek,deniz börülcesi,kalamar, karides, levrek, çupra gibi balıkları, mavinin tüm tonlarını görebileceğiniz mavi tutkunu denizi,Yalıkavak,Türkbükü,Mumcular,Güvercinlik,Gündoğan,Torba,Gümüşlük,Güllük, Kıyıkışla koyları ve mavi turları ile yer yüzyüzünde cenneti vadediyor. Hermias gibi Ege’nin antik efsanelerine konu cennet köşesi koylarına, seçkin sanatçıların ve sanat topluluklarının katıldığı “Uluslararsı Bale festivali “ne, Fazıl Say,Gürer Aykal gibi ünlü sanatçıları ağırlayan kültür ve sanat şenliklerine, Bodrum herkesi davet ediyor.

Kalesinde su altı tarihi kalıntıları sergileyen müzesi,ünlü şarkıcı Zeki Müren müze evi, gemicilk tarihinin seçkin örneklerini taşıyan müzesi, zeyin ağaçları ve mis kokulu çam ormanları ile kaplı dağ yamaçları, doğanın ender örneklerini bağrında besleyen ve büyüten bitkileri, bahçelerin baş tacı dünyaca ünlü eşsiz begonvilleri,yerli ve yabancı 72 milleti görmek isteyenler Bodrum’da buluşarak göksevinç olup kaynaşmakta ve mutluluğun ve sağlığın zirvesine ulaşmaktalar…

şehrin antik çağdan kalma değerinin dünyaca tanınmasına büyük katkılar sağlayan,Halikarnas Balıkçısı takma adıyla yazdığı yazı ve romanlarla ünlenen Cevat Şakir Kabaağaçlı, 1947’de İzmir’e yerleşti ve 1973’te aramızdan ayrıldı. Eserlerine aktardığı düşleri ve düşünceleri ile unutulmazlar arasında hep yaşamaktadır.

Balıkçı’nın, kendine özgü çoşkulu üslubuyla yazdığı düşün yazıları ve sentezleri ile Anadolu’nun antik tarihi,sosyal ve kültürel değerleri evrensel boyutlara taşındı…

“…Dans etmek ve ev kurmak insanın ilk sanatlarındandır. dans insanın gövdesiyle, yani kendisiyle ifade etmek istediği sanatların kaynağıdır…Dans sevgiye sıkı sıkıya bağlıdır… Bodrum’da düğün danslarında gençler birbirlerini seçerler” diyen Halikarna Balıkçısı, “Aganta,Burina,Burinata, Turgut Reis, Mavi Sürgün, Merhaba Anadolu, Uluç Reis,Anadolu Tanrıları…” eserlerinde,makale ve mektuplarında düşlerini ve düşüncelerini harmanlamış bulunuyor.Hep aranıyor, her zaman heyecanla ve ilgiyle okunarak dillerde ve gönüllerde yaşıyor.

Antik Ege Uygarlığının temel felsefesini bütün yönleriyle derinliğine anlamak, düşlerinizi ve düşüncelerinizi geliştirmek için Halikarnas Balıkçısı’nın eserlerini okuyarak, oniki ayda doyamayacağınız dünya kenti Bodrum’u görünüz, geziniz, mutluluk ve huzur bulunuz…