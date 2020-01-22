Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşla doğrudan iletişim kurduğu ALO 153 Mavi Masa’da değişim rüzgarları esiyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesiyle birlikte şeffaf yönetim anlayışı ve uygulamaları meyvelerini vermeye başladı. Başkentlilerin Büyükşehir Belediyesi ile en önemli iletişim köprüsü olanALO 153 Mavi Masa’da Başkan Yavaş’ın talimatıyla hizmet kalitesi artırıldı.

Ağustos ayından itibaren vatandaşlara yönelik düzenlenen memnuniyet anket sonuçları belli oldu.

MEMNUNİYET DERECESİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Son beş ayda Mavi Masa’ya başvuran vatandaşlara yöneltilen 5 soruluk anket ile memnuniyet oranı tespit edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da mobil uygulama kullanarak takip ve kontrol ettiği Mavi Masa hizmetlerine duyulan güven, anket sonuçlarına göre her geçen gün artmaya başladı.

Talep ve şikayetlerini 7/24 Mavi Masa’ya ileten Başkentlilere;

-Mavi Masa uygulamasından memnuniyetinizi değerlendiriniz,

-Başvurunuza zamanında cevap verildi mi?,

-İşlem yapan Mavi Masa personelinden memnuniyetinizi değerlendiriniz,

-Başvuruda belirttiğiniz talep/şikayet çözüldü mü?,

-Bize iletmek istediklerinizi yazabilir misiniz? soruları yöneltildi.

SON 5 AYDA MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 50’NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Her vatandaşın sorusuna en kısa sürede cevap verilirken, Ağustos 2019-Ocak 2020 arası düzenlenen anket sonuçlarına göre, yüzde 70’ler seviyesinde olan memnuniyetsizlik oranı yüzde 49’lar seviyesine geriledi.

Çağrı Merkezi ile birlikte personel sayısı 110’dan 220’ye çıkarılan Mavi Masa’dan memnuniyet derecesi böylece yüzde 30’lardan yüzde 51 seviyesine yükseldi.

MOBİL MAVİ MASA GELİYOR

Hizmet anlayışını çeşitlendirerek, vatandaş memnuniyetini önceleyen Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çalışmalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Kısa bir süre içinde merkez ve 25 ilçenin tamamında göreve başlayacak mobil ekipler, vatandaşın ayağına giderek yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek.

Pazar yeri, ortak kullanım alanları, parklar ya da meydanlarda mobil araçlarla hizmet verecek olan Mavi Masa personeli Başkent’in en ücra köşesine ulaşarak, sorunları yerinde ve daha hızlı çözmeye çalışacak.