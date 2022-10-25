Mavi-lacivertliler Zonguldak’ı topa tuttu; 4-0 DEMİR KÖMÜR’Ü YAKTI!

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YALÇIN ERCAN-

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Ankara Demirspor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 4-0 mağlup ederek, geçen hafta deplasmandaki 2-1’lik Adıyaman yenilgisinin acısını fazlasıyla telafi etti. Ancak şunu açıkça belirtmek gerekir ki, Demirspor bu farklı galibiyete rağmen oyun anlamında, belirgin bir üstünlük ortaya koyamadı. Atılan goller her ne kadar kişisel beceri gerektiren hareketler olsa da, rakibi köşeye sıkıştırarak değil, dağınık Zonguldak savunmasının panik havasında, adam paylaşımındaki büyük hatalarından kaynaklandı. Ancak Başkent ekibi de dakikalar içinde ağırlığını hissettirdi ve topa daha fazla sahip olarak konuk takıma gol imkânı tanımadı. Üstelik Zonguldak takım kaptanı Hakan Çevik’in rakibine sert girmesi nedeniyle kırmızı kart görmesi Demirspor için avantaj sağladı. Zonguldakspor ise ikinci kez geldiği Ankara deplasmanından, Etimesgut Belediyespor karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyetle birlikte evine puansız döndü.

Demirspor aldığı bu galibiyetle 19 puana yükselerek 6. sıraya yerleşti

STAT: TCDD Ankara Demirspor

HAKEMLER: Feridun Daldaş (), Ersin Erbay (), Barış Sun () ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan (), Hüseyin Eren () [Taner (?), dk 82], Ümit Yasin (), Abdullah () [Hasan (?), dk 89], Serkan (), Harun (), Mert () [Emre Alici (?), dk 89], Mervan () [Muhammet (?), dk 82], Kadir (), İrfan () [Burhan (), dk 71], Oktay ()

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Ömer (), Hakan (), Oğuzhan Yazıcı (), Mevlüt (), Oğuzhan Matur () [Ömer Talha (), dk 46], Eyüp (), Aykut Emre () [Mümin (), dk 46], Hüseyin Yılmaz () [Emre Kara (), dk 39], Ercüment Eray (), Fatih () [Emin (), dk 64], Embiya () [Ertuğrul (*), dk 64]

SARI KARTLAR: Ümit Yasin, Kadir (Ankara Demirspor); Eyüp (Zonguldak Kömürspor)

KIRMIZI KART: Hakan Çevik (Zonguldak Kömürspor, dk 32)

GOLLER: Oktay (dk 9), Mert (dk 35 ve dk 69), Serkan (dk 59)

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