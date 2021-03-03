Mavi kategorideki Van’da, Vali Bilmez’den iş yerlerinde normalleşme denetimi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, vaka oranına göre, mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan kentte esnafı denetleyip, uyarılarda bulundu. Vali Bilmez, “Kentimizin hızlı bir şekilde normalleşmesini sürdüreceğiz. Temennimiz inşallah İran’da da hastalık olumlu seyreder ve bir an önce de sınır kapılarımız açılmasıyla da Van esnafının yüzü güler” dedi.

Türkiye’deki risk haritasında mavi kategoride yer alan Van’da normalleşme adımları atılırken, Vali Mehmet Emin Bilmez de sabah saatlerinde Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Berge ile birlikte cadde ve sokakları gezerek esnafları denetledi. Normalleşme ile birlikte iş yerlerini açan esnafla sohbet eden Vali Bilmez, tedbirlere aynı hassasiyette devam edeceklerini ve kentin normalleşmesini sürdüreceklerini söyledi.

‘VAN’IN GENEL DURUMU İYİ’

Vatandaşların süreçten memnun olduğunu söyleyen Vali Bilmez şöyle konuştu: “Van’ımızın renginin mavi olması için çaba sarf eden sağlık emekçilerimize, hem şahsım, hem Van halkı adına teşekkür ediyorum. İnşallah bütün tedbirlere aynı devam edeceğiz ve kentimizin normalleşmesini sürdüreceğiz. Temennimiz inşallah İran’da da hastalık olumlu seyreder, bir an önce sınır kapılarının açılması ile de kent esnafımızın gerçek anlamda yüzünün güldüğüne şahitlik ederiz. Van’daki vaka durumu genel anlamda iyidir. Var olan vakalarımızın büyük bir kısmı gizli yapılan taziyelerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bir köyümüz Tuşba’da bir köyümüz de Özalp’ta. Bunların hala kaynaklık ettiği vaka sayımız zaman zaman görülmekte, bunun dışında genel anlamda iyiyiz. Vakalarımızın büyük bir kısmı il dışından ilimize gelen kişilerden kaynaklanmakta. İnşallah böyle devam ederse biz mavi rengimizi muhafaza etmeye devam edeceğiz”

‘VAKA SAYISI 50’NİN ALTINA DÜŞTÜ’

Filyasyon ekiplerinin vaka sayılarının düşmesinde büyük çaba harcadığını anlatan Vali Bilmez, “Daha önce 2 bin kişi kovid şüphesi ile hastanelere başvuruyordu. Yapılan bu çalışmalarla 180 civarında filyasyon ekibi oluşturuldu. Çağrı merkezi oluşturuldu. Hastanelere başvuran hasta sayısı 200’ün altına kadar indirildi. Van’ın bütün hastanelerinde toplam hasta sayısı 50’nin altındadır. Hastane yükümüz oldukça hafifledi. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yük hafifleyince filyasyon çalışmalarına daha fazla zaman ayırma imkanımız oldu. Bizim bu uygulamamamızın böyle devam etmesi lazım. Yani nasıl olsa tedbirler kalktı artık bu salgın bitti şeklinde düşünmememiz lazım. Salgının hala devam ettiğini, mutasyona uğramış daha hızlı yayılabilecek türünün de piyasada olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ben vatandaşlarımıza tedbirlere aynı hassasiyetle devam etmelerini gerektiğini belirtmek istiyorum. Van halkının çoğu kurallara riayet etti. Bu konuda Van halkına teşekkür ediyorum. Denetimler devam edecek ve biz de bugün bir nevi denetimdeyiz. Hastalığın ilimizde ve İran’da sınır kapısının açılabileceği seviyeye gelmesini temenni ediyoruz” dedi.

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