Mavi kategorideki Van’da, 112’ye çağrılar da azaldı

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından acil çağrıların tek merkezden yönetilmesi projesi kapsamında, Van’da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, geçen yılın eylül ayından itibaren 940 bin çağrı geldi. Kentte vaka sayılarının arttığı sonbahar döneminde çok fazla çağrı aldıklarını belirten Merkez Müdürü Yadigar Ergül, vakaların düşmesiyle çağrı sayısında da azalma olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı’nın, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında Van’da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD ile ilgili durumlar için bir arada hizmet veriyor. Van’ın Edremit ilçesinde bulunan acil çağrıların tek merkezden yönetildiği 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerine çağrıların ulaştırılmasını sağlıyor. Van’da 2 Eylül 2020 tarihinde faaliyete geçen çağrı merkezine açıldığı günden bu yana 940 bin çağrı düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül, gelen bu çağrıların yüzde 90’ının vakaya dönüşmeyen çağrılar olduğunu söyledi. Ergül, “Özellikle pandemi döneminde ilimizde vakaların azalmasıyla çağrı sayımızda da bir azalma sağlanmıştır. Eylül ayından itibarin 940 bin çağrı aldık. Bunlardan yüzde 90’ı vakaya dönüşmeyen çağrılardır. Vakaya dönüşmeyen çağrılarımızda özellikle asılsız ihbarlarımız veya bilgi amaçlı vatandaşlarımızın aramaları da var. Özellikle kısıtlamanın uygulandığı dönemde hafta sonları günlük 15 bin çağrı aldığımız oldu. Özellikle eylül ayında çağrı sayılarımızda artış vardı. Ama ilimizde vaka sayılarının azalmasıyla birlikte çağrı sayılarımızda da düşüşe neden oldu” dedi.

Vatandaşların asılsız veya gereksiz aramalarla acil aranması gereken hattın meşgul edilmemesi gerektiğini belirten Ergül, “Gereksiz aramalara baktığımızda bizden tablet isteyen öğrenciler, elektrik kesintisi ile bilgi almak isteyenler, vergi borcunu sormak için, kargosunun veya banka kartının neden gelmediğini soranlar oluyor. Boş yere 112’yi meşgul edenler için idari para cezası uygulanıyor. Vatandaşlarımızdan 112’yi gereksiz yere meşgul etmemelerini istiyoruz. Çünkü her can bizim çok önemli” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI