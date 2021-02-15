Mavi bülten ile aranırken sınırda yakalanan DEAŞ’lı kadın terörist adliyede

İzzet NAZLI- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- SURİYE’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalanan ve mavi bültenle arandığı belirtilen DEAŞ’lı terörist S.A. (26), Hatay Adliyesi’ne sevk edildi.

Reyhanlı ilçesindeki hudut personeli tarafından, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girerken yakalan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişiden birinin, mavi bültenle aranan S.A. isimli DEAŞ’lı terörist olduğu açıklandı. DEAŞ’lı terörist S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Hatay Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye girişinde yanında iki çocuğunun da bulunduğu öğrenilen DEAŞ’lı terörist S.A.’nın buradaki sorgusu devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada; “Yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yakalananlar arasında yer alan 26 yaşındaki S.A. isimli kadının mavi bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

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