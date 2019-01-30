Dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen Mavi Balina oyunu, son olarak Adana’da 13 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı.

Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, günümüzde teknolojik cihazlarla sıkça zaman geçiren çocukların Mavi Balina oyunu gibi pek çok tehditle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak ebeveynlerin alabileceği önlemleri paylaştı.

Birkaç yıl önce ortaya çıktığından itibaren dünya genelinde pek çok intihar vakasıyla ilişkilendirilen Mavi Balina oyunu, Türkiye’den de 142 gencin hayatını kaybetmesiyle anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Adana’da intihar eden 13 yaşındaki çocuğun da Mavi Balina oyununun kurbanı olduğunun anlaşılması, dijital dünyanın çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çocukların karşılaşabileceği siber tehlikelerin boyutlarına dikkat çeken Akkoyunlu, çocuklarını Mavi Balina oyunu gibi çevrimiçi risklerden uzak tutmak isteyen anne babalar için önemli tavsiyelerde bulundu.

Adım Adım İntihara Sürüklüyor

Çocukları intihara teşvik eden Mavi Balina oyunu, 50 gün boyunca bir mesajlaşma programı aracılığıyla bağlantılar yollayarak oyunculardan 50 talimatı yerine getirmesini istiyor. İddialara göre ilk olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiren oyun yöneticileri, bu bilgilerle şantaj yaparak oyunun bırakılmasını engelliyor. Korku dolu görevlerle çocukların psikolojisini adım adım bozan Mavi Balina, son aşamaya gelenlerden intihar etmelerini istiyor.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Adanalı çocuğun bilgisayarında ve defterlerinde yapılan araştırmalar, bu ölümün de Mavi Balina’dan kaynaklandığına işaret ediyor. Mesaj, etiket ve bağlantılar üzerinden sayısız çocuk ve gence ulaşan oyuna dair önlem almaya çalışan sosyal medya platformları ve oyunu yasaklayan ülkeler olmasına rağmen denetimi gerçekleştirilemeyen Mavi Balina’nın etkileri gitgide büyüyor.

Ebeveynler Nasıl Önlem Alabilir?

Bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi internete bağlı cihazları hayatlarının bir parçası haline getiren çocukların yeterli bilince sahip olmadığını dile getiren Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, Mavi Balina oyunu ile tekrar gündeme gelen siber risklere karşı çocuklarını korumak isteyen ebeveynlerle tavsiyelerini paylaşıyor.

• Çocuğunuzu oyalamak ya da kendinize biraz zaman ayırmak için internete bağlı cihazları kullanmaktan kaçının. Ebeveyn rehberliği olmadan çocuklar saatlerce çevrimiçi oyun oynayabilir veya internette sörf yapabilir.

• Aile bilgisayarını ekranı herkesin görebileceği bir yere koyun.

• Kuralları belirlemek önemlidir. Çocuğunuza bilgisayar kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlarla nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun.

• Çocuğunuzu müstehcenlik ve saldırganlık içeren spam mesajlar, anlık mesajlar ve e-postaları cevaplamaması konusunda uyarın.

• Çocuğunuz sosyal medyada hesap oluştururken, gizlilik ayarları için ona yardımcı olun. Maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda teşvik edin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek hayatta da tanıdıklarından emin olun.

• Çocuğunuza mobil uygulamalar indirirken dikkatli olması konusunda öğüt verin. Uygulamaların bazıları saldırgan reklam yazılımları ve ücretli hatlara mesaj gönderen kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilir. Oyunları ve diğer mobil uygulamaları sadece resmi uygulama mağazalarından indirin.