Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı, Doğu Akdeniz’de devam ediyor

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, 30 Ekim’de başlayan ‘Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı’nın Doğu Akdeniz’de devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile ABD Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de (SNMG-2) görevli Bulgaristan, İspanya, Romanya gemilerinin katılımı ile 30 Ekim tarihinde başlayan Mavi Balina-2020 Davet Tatbikatı Doğu Akdeniz’de tüm hızıyla devam ediyor” denildi.

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