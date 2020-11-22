Matbaada 1 milyon 352 bin sahte dolar basan 6 kişi tutuklandı 

Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, sahte 1 milyon 352 bin ABD dolarını piyasaya sürmeye çalışan 2 Rus, 1 Sırp, 1 Ermeni ve 2 Türk, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 1’i kadın 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde bir depoda kurdukları matbaada sahte ABD doları basan kişileri takibe aldı. Çarşamba günü matbaaya düzenlenen baskında, sahte 100 dolarlardan oluşan 1 milyon 352 bin dolar ele geçirilirken, sahte para basımında kullanılan matbaa, yazıcı ve bilgisayarlara da el konuldu. Operasyonda, 2 Rus, 1 Sırp, 1 Ermeni ve 2 Türk gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 1’i kadın 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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