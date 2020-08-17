MasterChef Türkiye 2020’nin ana kadrosu belli oldu. 32 yarışmacının yarıştığı programda ana kadroda yerini alan 16 kişi dün akşam gerçekleşen son yarışla belli oldu. MasterChef Türkiye bugünden itibaren ana kadrosuyla ekranlara gelecek.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Günlerdir ana kadroyu seçmek için birbirinden farklı yemekler isteyen şefler, dün akşam kadroyu tamamladı.

ZORLU SEÇİMLER BİTTİ

Deneyimli şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri koltuğunda olduğu yarışmanın 2020 kadrosuna girebilmek için yarışan yarışmacılar, günlerce ter döktü.

Dün akşam son oyunları kazanarak ana kadroya giren isimler Gülşah ve Ebru oldu. Masterchef’in ana kadrosuyla birlikte pazartesi akşamı yeni yayınlanacak ilk bölümünde Ayyüce, Serhat, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal, Barbaros, Ebru, Eray, Gülşah, Berk, Esra, Tanya, Özgül ve Emir zorlu mücadele için ter dökecek.